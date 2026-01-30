Sallent tanca al trànsit part d’un vial que s’enfonsa del barri de l’Estació
L’Ajuntament, que ha pres la mesura «per seguretat», adequarà un itinerari alternatiu mentre estudia un projecte de zona verda per desenvolupar en aquesta àrea a mitjà termini
L’Ajuntament de Sallent tancarà properament al trànsit part d’un vial del barri de l’Estació per risc d’esfondrament. Es tracta del tram del carrer Barcelona paral·lel a la C-16 que fins ara s’utilitzava com a via de servei alternativa a l’eix per enllaçar el nucli amb el polígon Illa Sud, però fa un temps que pateix una deformació progressiva i s’ha optat per barrar-hi el pas «per seguretat». Ja s'està treballant en el tancament, que serà una mesura definitiva en una àrea que s’ha de transformar en una àmplia zona verda que l’Ajuntament està estudiant per mirar de desenvolupar a mitjà termini, segons que ha apuntat l’alcalde, Oriol Ribalta.
Mentrestant, s’ha considerat la necessitat de treure el trànsit d’aquest vial ubicat en plena zona zero, que és la de més risc d’esfondrament pel desgast que l’activitat minera ha provocat en el subsol, i que fa uns anys ja va obligar a desallotjar el barri.
Fonts municipals expliquen que l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va redactar un estudi per preveure l’evolució d’aquest terreny en els pròxims 25 anys, i desaconsella mantenir el traçat per aquest vial pel cost que implica, la curta vida útil que tindria, i pel risc sostingut de moviment del subsol. De fet, ja hi ha un esvoranc que ha fet inclinar el carrer. Probablement, diu l’alcalde, no passaria res amb el pas de turismes que circulin a 30 km/h, que és el límit màxim permès, però la mesura s’ha adoptat pensant més aviat en vehicles més grans, i sobretot agraris i amb remolc, que no poden circular per la C-16.
Per tot plegat, l’Ajuntament proposa una alternativa «que tan sols allarga el trajecte un parell de minuts», i que rodeja la zona afectada, des de la rotonda de l’entrada sud de Sallent passant pel carrer Girona i el tram que no es tallarà del carrer Barcelona, fins a la incorporació amb el carrer Tomàs Viladomiu que ja porta cap al polígon (i al revés per al trajecte invers). En els pròxims dies, s’acabarà de condicionar i senyalitzar tot aquest àmbit.
Un espai verd i de memòria
L’alcalde recorda que l’àrea que ocupava l’antic barri de l’Estació està pendent de desenvolupar, i que ja s’estan estudiant possibles propostes, tot i la seva «complexitat». I és que, són uns terrenys propietat de l’Incasòl i en què l’Ajuntament no té competència ni finançament, per bé que s’intentaran buscar solucions de forma conjunta, assenyala Ribalta.
El futur passa per dissenyar-hi una àmplia zona verda que pugui incloure des d’un parc de lleure infantil, fins a activitats esportives i de passeig..., «i sobretot un espai de memòria on s’expliqui què ha passat amb aquest barri d’una existència de només 50 anys». Tot i que ja s’hi està treballant, Ribalta parla d’una planificació a mitjà termini, amb la idea que «d’aquí a uns cinc anys, com a mínim tinguem definit què hi volem fer i puguem buscar el finançament».
