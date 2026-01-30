Sant Fruitós arranja la teulada de l'edifici de l'Escola de Música
Hi havia petites filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici i facilitava també l'entrada d’alguns coloms
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha dut a terme les obres d’arranjament de la teulada de l’Escola Municipal de Música, una actuació que, segons han explicat fonts municipals, era necessària per solucionar diverses deficiències provocades pel pas del temps.
Segons han detallat, l’estat de la teulada generava petites filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici i facilitava també l'entrada d’alguns coloms, fet que podia afectar el bon funcionament de l’equipament i les condicions dels espais de sotateulada.
Amb aquesta intervenció s’ha millorat l’estanquitat de l’edifici, s’han eliminat els punts d’accés d’aus i s’ha reforçat la protecció de l’estructura, garantint unes instal·lacions més segures, netes i adequades.
