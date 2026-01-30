Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós arranja la teulada de l'edifici de l'Escola de Música

Hi havia petites filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici i facilitava també l'entrada d’alguns coloms

Teulada de l'edifici de l'Escola Municipal de Música de Sant Fruitós

Teulada de l'edifici de l'Escola Municipal de Música de Sant Fruitós / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

David Bricollé

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha dut a terme les obres d’arranjament de la teulada de l’Escola Municipal de Música, una actuació que, segons han explicat fonts municipals, era necessària per solucionar diverses deficiències provocades pel pas del temps.

Segons han detallat, l’estat de la teulada generava petites filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici i facilitava també l'entrada d’alguns coloms, fet que podia afectar el bon funcionament de l’equipament i les condicions dels espais de sotateulada.

Amb aquesta intervenció s’ha millorat l’estanquitat de l’edifici, s’han eliminat els punts d’accés d’aus i s’ha reforçat la protecció de l’estructura, garantint unes instal·lacions més segures, netes i adequades.

