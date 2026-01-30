Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Vicenç acull diumenge la quarta trobada de romans i armats

L'edició d'enguany, que començarà a les 11 del matí, tindrà de convidada la colla de Sant Vicenç dels Horts

Una de ls exhibicions en la desfilada de l'any passat

Una de ls exhibicions en la desfilada de l'any passat / Arxiu | Mireia Arso

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Castellet acollirà un any més aquest diumenge, 1 de febrer, una trobada d'agrupacions de Romans i Armats que ompliran els carrers del poble. Serà la quarta edició, i enguany comptarà amb els Armats i Vestals de Sant Vicenç dels Horts com a entitat convidada, que acompanyaran en la desfilada a la colla amfitriona, l'Agrupació de Romans de Sant Vicenç de Castellet.

La festa començarà a les 11 del matí a la plaça Onze de Setembre, que serà el punt de partida i d'arribada dels participants, després d'haver desfilat per alguns carrers i places cèntrics del poble, com la plaça Clavé, on mostraran les seves exhibicions i coreografies al públic.

