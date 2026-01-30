Sant Vicenç acull diumenge la quarta trobada de romans i armats
L'edició d'enguany, que començarà a les 11 del matí, tindrà de convidada la colla de Sant Vicenç dels Horts
Sant Vicenç de Castellet acollirà un any més aquest diumenge, 1 de febrer, una trobada d'agrupacions de Romans i Armats que ompliran els carrers del poble. Serà la quarta edició, i enguany comptarà amb els Armats i Vestals de Sant Vicenç dels Horts com a entitat convidada, que acompanyaran en la desfilada a la colla amfitriona, l'Agrupació de Romans de Sant Vicenç de Castellet.
La festa començarà a les 11 del matí a la plaça Onze de Setembre, que serà el punt de partida i d'arribada dels participants, després d'haver desfilat per alguns carrers i places cèntrics del poble, com la plaça Clavé, on mostraran les seves exhibicions i coreografies al públic.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»