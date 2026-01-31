Un accident entre tres cotxes complica la circulació a la C-55, a Castellbell i el Vilar
Es tracta d'un xoc de caràcter menys lleu
Un accident aquest dissabte al matí a la carretera C-55, entre Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar en direcció Manresa, provoca retencions. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit a aquest diari, el xoc s'ha produït entre tres cotxes a l'altura de Castellbell i el Vilar. L'avís s'ha rebut a les 11.11h, i es tractaria d'un accident lleu i sense ferits.
A les 12 del migdia s'acumulava fins a 5 quilòmetres de cua en ambdós sentits de la marxa. L'accident també afecta la circulació de la carretera C-58, que acumula retencions.
