La Cur(s)a del Còlera i un concert omplen Súria per Sant Sebastià
L’acte va aplegar diferents personatges del temps de l’epidèmia i va acabar amb una nota musical amb l’actuació del pianista Mateu Peramiquel
Regió7
La 2a Cur(s)a del Còlera va recordar els personatges de la Súria de 1885 el passat diumenge 25 de gener, en una matinal esportiva, lúdica i cultural que va portar animació al Poble Vell, dins de la Festa de Sant Sebastià. Una altra activitat destacada del programa festiu va ser el concert del músic surienc Mateu Peramiquel.
Com en l’edició anterior, la Cur(s)a del Còlera va convertir els carrers i les places del nucli antic en un circuit de curses, amb rondes classificatòries i arribada a la plaça Major del Poble Vell. La gran majoria de participants anaven vestits d’època, seguint la recomanació de Trapelles del Mig-Món com a entitat organitzadora.
El desenvolupament de l’acte va aplegar diferents personatges caracteritzats com a suriencs i surienques del temps de l’epidèmia de còlera de 1885, com l’alcalde Joan Santamaria, el rector Jaume Soler, bugaderes i enterramorts. El lliurament de premis va anar a càrrec de l’alcalde Santamaria, acompanyat per la seva esposa al llarg de tot el desenvolupament de la prova.
La Cur(s)a del Còlera va acabar amb un vermut musical amb l’actuació de la Cobla Jovenívola de Sant Sebastià, formada expressament per a l’ocasió amb músics de la vila.
També es va presentar un número de la publicació ‘Crònica del Còlera’, amb notícies de 1885, prediccions sobre la Súria del futur i altres articles d’interès. La celebració de la 2a Cur(s)a del Còlera ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de Veïns del Poble Vell, Foment Cultural, Ajuntament de Súria i el suport de diferents establiments i firmes comercials de la vila.
El concert del pianista i compositor Mateu Peramiquel va tenir lloc a l’Església Parroquial de Sant Cristòfol. Sota el títol El lloc d’on surten les cançons, el músic surienc va interpretar algunes peces dels seus musicals, acompanyat per Ares Lara, Carla Miralda, Arnau Camps, Mar Puig i Vinyet Morral.
