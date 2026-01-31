Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
Manuel Nin i Güell estarà al capdavant d’una abadia nullius, que es regeix pel ritus bizantí grec i la seva circumscripció és immediatament subjecta a la Santa Seu
El butlletí oficial de la Santa Seu ha publicat aquest dissabte el nomenament per part del Papa Lleó XIV del monjo de Montserrat Manuel Nin i Güell com a bisbe exarca apostòlic i abat ordinari del monestir de Grottaferrata. Això implica que el Bisbe Manuel Nin passarà a formar part de la Conferència Episcopal Italiana.
Grottaferrata és una Abadia extraterritorial que forma part de la ciutat metropolitana de Roma, regentada per una comunitat de monjos basilians (grecs de ritus oriental), i que disposa de l’estatus d’Abadia nullius. La seva circumscripció està immediatament subjecta a la Santa Seu des del 26 de setembre de 1937, encara que té jurisdicció episcopal pròpia des de l’època de Calixt II (1119-1124) i la dignitat nullius va ser atorgada per Benet XIV (1740-1758).
La comunitat basiliana de Grottaferrata és de ritus bizantí i es caracteritza per seguir la Regla de sant Basili el Gran o de Cesarea (330-379), que, si bé no és estrictament una regla jurídica com pot ser la de sant Benet, sí que és un corpus espiritual i ascètic redactat en forma de preguntes i respostes destinades a orientar la vida monàstica que té com a base la litúrgia, la pregària contínua i l’ascesi.
Nin, fins ara Exarca Apostòlic per als grecs de tradició bizantina de Grècia i Bisbe titular de Carcàbia, serà membre de la Conferència Episcopal Italiana
Manuel Nin és fill del Vendrell, on va néixer el 20 d’agost de 1956. Va entrar com a novici del monestir de Montserrat el 25 d’octubre de 1975 i va fer la professó solemne el 18 d’octubre de 1980. Va ser ordenat prevere el 18 d’abril de 1998 i rebé la consagració episcopal el 15 d’abril de 2016 a Roma per la imposició de mans del seu predecessor Dimitrios Salachas. Va cursar la llicenciatura en Teologia Patrística a l’Institut Patrístic Augustinianum de Roma, on es va doctorar el 1992, va ser rector del Pontifici Col·legi grec de Sant Atanasi a Roma, i des del 2 de febrer va ser nomenat pel Papa Francesc Exarca Apostòlic dels catòlics grecs de ritu bizantí i bisbe titular de Carcabia. El 2025 va oficiar la missa abacial Manel Gasch,
L’abadia de Grottaferrata estava administrada apostòlicament pel Cardenal Semeraro (prefecte del Dicasteri per les Causes dels Sants) des del 2013, any del traspàs del seu darrer arximandrita, Emiliano Fabbricatore.
La comunitat benedictina de Montserrat amb el seu abat, Manel Gasch i Hurios, al capdavant, encomanen el seu germà el Bisbe Nin a la intercessió de la Mare de Déu de Montserrat, perquè l’acompanyi en el seu nou destí episcopal i demanen a tots els fidels que el sostinguin amb la pregària.
