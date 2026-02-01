Cremen dos contenidors de matinada a Sant Vicenç de Castellet
Els dos incendis s'han produït amb només 30 minuts de diferència
Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta matinada de diumenge en dos incendis de contenidors a Sant Vicenç de Castellet. Segons ha informat el cos, els dos focs han succeït amb només 30 minuts de diferència.
A les 4.11h ha cremat un contenidor de paper al carrer Cardener, i dues dotacions dels bombers s'han desplaçat per apagar-la ràpidament. A les 4.38h, al carrer d'Armengol, ha cremat un segon contenidor, i una tercera dotació ha anat per extingir el foc. No hi ha hagut cap altra afectació de mobiliari urbà, cotxes ni façanes.
