Cremen dos contenidors de matinada a Sant Vicenç de Castellet

Els dos incendis s'han produït amb només 30 minuts de diferència

Incendis de contenidors a Sant Vicenç

Incendis de contenidors a Sant Vicenç / ARXIU

Núria León

Núria León

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta matinada de diumenge en dos incendis de contenidors a Sant Vicenç de Castellet. Segons ha informat el cos, els dos focs han succeït amb només 30 minuts de diferència.

A les 4.11h ha cremat un contenidor de paper al carrer Cardener, i dues dotacions dels bombers s'han desplaçat per apagar-la ràpidament. A les 4.38h, al carrer d'Armengol, ha cremat un segon contenidor, i una tercera dotació ha anat per extingir el foc. No hi ha hagut cap altra afectació de mobiliari urbà, cotxes ni façanes.

