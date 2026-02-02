Una de les quatre víctimes mortals a la carretera aquest gener va morir al Bages
La víctima mortal de l'eix Transversal era un motorista
La víctima mortal de l'accident de moto de l'Eix Transversal al seu pas per Manresa del dijous de la setmana passada és una de les 4 persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest gener de 2026. Es tractava d'un veí de la Vall d'en Bas de 40 anys.
Segons dades del Servei Català de Trànsit, aquest mes de gener d’enguany, des de l’1 fins al dia 31, 4 persones han mort en 4 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 11 persones en 11 sinistres mortals i, en aquest sentit, enguany s’han registrat 7 morts menys a les carreteres catalanes.
Respecte al 2019 (any de referència per al compliment d’objectius), han mort 4 persones menys, atès que el primer mes d’aquell any hi va haver 8 víctimes mortals. Pel que fa a ferits greus, enguany se n’han registrat 37, una xifra inferior als 60 del mateix període de l’any passat. D’altra banda, de les 4 víctimes mortals d’aquest 2026, 2 eren homes i 2, dones, i quant als ferits greus, són 26 homes i 11 dones.
Cal destacar que aquestes dades fan referència a persones que han patit accidents aquest mateix any i que han mort a l'acte, o en les 24 hores posteriors a l'accident. Per tant, per exemple, els dos nens que van morir a conseqüència de l'accident de Cercs del 29 de desembre passat, no figuren en aquesta estadística.
Convé destacar que 3 de les 4 víctimes mortals d’aquest primer mes de l’any pertanyen a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). En aquest sentit, 2 eren motoristes i 1 ciclista.
Davant aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, l’SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius. L’altre finat d’aquest mes de gener viatjava en turisme.
Pel que fa a les vies, les carreteres que han registrat els morts són l’AP-7 (1), l’N-340 (1), la C-243a (1) i la C-25 (1).
Morts per trams d’edat i per tipus de dia
Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, 2 de les 4 víctimes mortals pertanyien al tram d’edat de joves d’entre 25 i 34 anys, una altra d’entre 35 i 44 i l’altra en el tram de 55 i 64 anys.
Si s’analitzen les morts segons el tipus de dia de la setmana, tres dels quatre accidents mortals han ocorregut en cap de setmana, de divendres tarda a diumenge, i l’altre en dia feiner. A més, pel que fa a la franja horària, tres han ocorregut a la franja de la tarda i l’altre al matí.
Les demarcacions de Barcelona i Tarragona concentren les 4 víctimes mortals
A Barcelona, 3 persones han perdut la vida a les carreteres, quan el gener de 2025 en van ser 6. En concret, els morts d’enguany han estat a l’Alt Penedès, al Vallès Occidental i al Bages.
La demarcació de Tarragona registra enguany 1 mort, quan l’any passat durant el gener en van ser 5. En concret, el mort d’aquest 2026 ha estat al Baix Ebre. La demarcació de Girona i la de Lleida de moment no han registrat cap víctima mortal.
