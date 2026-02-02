Alcaldes i empresaris reclamen junts l’aixecament de barreres de l'autopista: «Ens sentim ciutadans de segona»
En un acte fet a Sant Fruitós, han presentat un manifest crític amb la gestió del Govern davant la crisis de Rodalies i que consideren discriminatòria en relació amb la gratuïtat aplicada al Garraf
Alcaldes del Bages i representants empresarials han reclamat avui en un acte unitari l’aixecament de barreres de l’autopista Terrassa-Manresa davant la situació d’agreujament de les comunicacions de la comarca per la situació de crisi que s’està vivint a la xarxa de Rodalies Renfe. Un panorama que, en aquest cas, ara mateix es concreta en una interrupció de la circulació de trens en el tram entre Manresa i Terrassa, que s’està substituint per un servei provisional de busos que no pot complir la mateixa freqüència horària. La reclamació neix de l’equiparació amb la situació del Garraf, on el Govern de la Generalitat ha decidit ja fa dies determinar la gratuïtat total de la C-32, que és la via de pagament i més ràpida de la zona del Garraf, davant l’afectació que també pateix aquesta zona per les restriccions a Rodalies.
En concret, la crida l’han fet aquest migdia en un acte a Sant Fruitós de Bages l’alcalde d’aquesta població, Joan Carles Batanés; juntament amb els de Castellnou de Bages, David Canyadó; de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou; i de Marganell, Ramon Costa; el regidor de Manresa i diputat de la Diputació de Barcelona per Junts Ramon Bacardit; i el president de l’Associació de Parcs d’Activitat Econòmica de Sant Fruitós de Bages (APAES), Ferran Boixadós.
Un acte concretat amb un manifest en el qual exigeixen una «rectificació» per part del departament de Territori de la Generalitat en relació amb «la voluntat de no aixecar barreres» del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet/Castellbell, i amb l’exigència que «les nostres comarques tinguin un tracte digne en aquesta qüestió, cosa que fins ara no s’ha demostrat per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures», Manel Nadal. Alhora, interpel·len a la delegada territorial a la Catalunya Central, Elia Tortolero, a qui reclamen que «defensi les necessitats d’aquestes comarques, per davant de posicionaments com aquest, que més enllà del tracte discriminatori denoten una manca de coneixement de la nostra realitat». De fet, Batanés ha sigut clar: «En sentim ciutadans de segona».
Tot plegat, com es deia, arrenca de la situació de desgavell de Rodalies de les últimes setmanes i del fet que «han estat diverses les veus que s’han aixecat als darrers dies, per reclamar que en situacions com aquesta», s’aixequin les barreres del peatge de la C-16. Subratllen que aquesta mesura, «llargament reivindicada i sobre la qual fins i tot hi havia el compromís de la Generalitat en situacions d’accidents viaris a la C-55», ara s’ha posat sobre la taula en situacions «també de col·lapse ferroviari».
El fet que ha despertat indignació i reclamació és que, davant d’aquesta afectació general de Rodalies, la Generalitat va optar ja fa dies per obrir les barreres del peatge de la C-32 al Garraf. Els compareixents a la roda de premsa d’aquest dilluns han exposat que davant la petició de diferents agents polítics i socials que això es repliqués al peatge de la C-16, «la resposta del secretari de Mobilitat i Infraestructures, a través de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha estat que no hi haurà gratuïtat ‘per evitar que s’incrementin les congestions per busos que actualment hi ha l’entrada de Barcelona’». Això, segons Batanés, dona a entendre que «els ciutadans del Garraf són de primera, i els de la Catalunya central, de segona».
Davant d’aquest posicionament de la Generalitat, els convocants i signants del manifest presentat aquest dilluns constaten i lamenten «el tracte diferenciat que rebem en relació amb el Garraf, perquè tant col·lapsen les entrades de Barcelona els cotxes que utilitzen la C-32 com els que utilitzen la C-16». Consideren que «el Govern no té consciència del fet que el peatge de Sant Vicenç de Castellet de la C-16 és un impediment per arribar a Terrassa, indret on sí que es té accés a la xarxa ferroviària per arribar a Barcelona».
En aquest sentit, retreuen que argumentar que ja existeix un sistema de descomptes i exempcions a la C-16 «és menystenir els desplaçaments en cap de setmana i desplaçaments que per força de l’excepcionalitat de la situació, usuaris de Rodalies hagin d’utilitzar aquesta via de forma excepcional, i per tant no han pogut realitzar el procediment (que no és immediat) de registrar els seus vehicles». I conclouen que «deixar aquestes comarques sense Rodalies, amb una C-55 saturada i amb el peatge abusiu, conjuntament amb el motiu exposat per la secretaria per no aixecar les barreres, que és vàlid ahir, avui i demà, ens permet concloure que el Govern no té cap sensibilitat envers la necessitat i dependència que els habitants de les comarques centrals tenim envers la connectivitat amb la capital».
A tot plegat, Bacardit ha afegit que la situació actual no només afecta els municipis del Bages, també ho fa als del Berguedà i el Solsonès. A més, el de Junts ha destacat que "aquesta autopista no únicament per connectar-nos amb Barcelona, també amb el Vallès". Per acabar, ha subratllat que la C-55 conviu amb saturacions constants: "Aquest cap de setmana hi ha hagut dos accidents i ha estat totalment col·lapsada".
