Endesa va invertir l'any passat 2,3 milions d'euros en la digitalització d’infraestructures a la Catalunya central
La companyia assegura que ha aplicat «la tecnologia més avançada» a la seva xarxa de distribució amb l’objectiu de «reforçar la qualitat del subministrament»
Endesa, a través de la seva filial de xarxes e-distribución, va desenvolupar l’any passat el pla de digitalització de les seves infraestructures elèctriques a la Catalunya central en el qual va invertir 2,3 milions d’euros, segons han informat fonts de la companyia. Aquesta digitalització s’ha aplicat especialment als centres de transformació encarregats de convertir l’energia de mitjana a baixa tensió perquè arribi a les llars i a tots els clients.
En aquest sentit, la companyia ha instal·lat 72 nous telecomandaments a les xarxes de mitjana tensió. Aquests dispositius d’actuació remota permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del centre de control. Aquesta característica, subratllen les mateixes fonts, fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l’objectiu d’alimentar els clients per vies alternatives, sempre que això sigui possible. L’automatització, detallen, permet reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients, tant particulars com empreses.
L’any 2025, Endesa també ha invertit en la instal·lació als centres de transformació de les seves comarques de 297 LVS (Low Voltage Supervisor). Aquests equips recullen informació de la xarxa relacionada amb els nivells de tensió, intensitat o temperatura de les instal·lacions, fet que permet millorar la gestió de les infraestructures, detectar anomalies com ara fraus, avaluar la capacitat disponible, reduir el temps de les reparacions i analitzar incidències per identificar problemes a la xarxa i poder evitar-los.
La digitalització també s’ha aplicat als quadres de baixa tensió dels centres de transformació. En total, durant l’últim exercici, se n’han substituït 99 i s’hi ha instal·lat la tecnologia més innovadora, que proporciona informació de gran utilitat sobre el seu funcionament i rendiment.
Així mateix, s’han creat bessons digitals a part de les infraestructures, que reprodueixen una còpia exacta de la instal·lació per poder maniobrar còmodament en cas que la principal falli per qualsevol motiu. A Manresa s’han renovat una seixantena de dispositius, a Berga 19, a Igualada 16 i a Moià 6.
La companyia exposa que l’aplicació de la tecnologia més avançada a les xarxes de distribució i l’ús de la intel·ligència artificial tenen com a objectiu «reforçar la qualitat del subministrament i, al mateix temps, afavorir la integració de les energies renovables al sistema, fomentar l’autoconsum i la mobilitat elèctrica».
Aquests treballs s’emmarquen dins del Pla d’Inversió d’Endesa a la Catalunya central destinat a mesures de renovació, automatització, ampliació i millora de les xarxes de distribució elèctrica, amb l’objectiu de reforçar el servei, incrementar-ne la qualitat i afavorir la integració progressiva de les energies renovables a les xarxes de distribució.
