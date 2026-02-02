Montserrat va tancar l’any del mil·lenari per sota dels 2,5 milions de visitants
La xifra final suposa un descens de 90.000 turistes en relació amb el 2024, però és la sisena millor dada del que portem de segle
En l’any del mil·lenari, Montserrat va baixar de la xifra dels 2,5 milions de visitants. Tanmateix, el volum de turistes registrats al santuari i el seu entorn el 2025 és la sisena més elevada d'aquest primer quart de segle, i la segona des de la pandèmia, que va suposar un daltabaix durant tres anys.
En concret, l’any passat hi van pujar, segons els registres del Patronat de Montserrat, un total de 2.437.309 visitants, 90.000 menys que els que ho havien fet l’any anterior (un descens del 3,5%). De fet, però, els 2,5 milions es considera una xifra molt alta que alhora permet mantenir el punt d’equilibri per assumir adequadament la gestió d’aquesta presència i l’oferiment de serveis sense arribar a un punt de massificació.
Sí que és significatiu el fet que aquest lleuger descens s’ha registrat en un any en el qual el santuari ha tingut un al·licient afegit, com ha estat la celebració del mil·lenari, que ha portat actes al llarg de tot l’any, alguns dels quals multitudinaris (com va ser la celebració de caràcter excepcional de la diada de la Mare de Déu, el 27 d’abril). De fet, el desembre passat, en una valoració d’aquest mil·lenari que feia a Regió7 el comissari de la celebració, el monjo Bernat Juliol, estimava que aquests actes (la majoria de caràcter cultural i popular, celebrats a les places exteriors) per si sols havien portat al santuari unes 600.000 persones, i que havia propiciat sobretot l’augment del turista ‘de proximitat’, el català.
El rècord, fins ara, està situat en els 2.743.000 turistes que hi van arribar el 2019. Un sostre, el dels 2,7 que només s’ha superat en una altra ocasió, el 2017. El 2016 i el 2018 els registres van estar just per sobre dels 2,5 milions i es van recuperar el 2024. Per tant, també estarien per damunt d’aquest últim any. A partir d’aquí, però, ja cal anar a buscar xifres de 2,3 milions de visitants, que es van donar durant tres anys consecutius (2013-2015) i que ara s’han vist superades per les del 2024 i 2025.
Pel que fa a l’accessibilitat, la carretera i el vehicle privat continua sent molt predominant, però alhora es va confirmant un progressiu i lleuger reequilibri en benefici de les dues ofertes alternatives de transport col·lectiu, com són el cremallera i l’aeri. En concret, el 62% dels visitants (1.504.462) hi va arribar per carretera (vehicle privat o autocar), amb estacionament al pàrquing de Montserrat. Cal tenir present, però, que ja amb el cremallera en servei (es va estrenar el juny del 2003) hi va haver anys en els quals el turista que hi accedia per carretera equivalia a més del 70% del total.
L’any d’arribada de la pandèmia, amb totes les restriccions de mobilitat (durant gairebé mig any no es va poder pràcticament accedir a Montserrat) la caiguda va ser en picat, fins als 723.269 turistes (a més, com es deia, es venia just d’establir el rècord). El 2021, encara amb molta incidència de la covid-19 i de les restriccions, hi va haver un lleuger repunt, però ni tan sols es va poder assolir el milió de turistes, van ser 919.520.
L’any següent, el salt va ser ja més gran, però tot just es va poder arribar als 1,5 milions de visitants, molt lluny encara dels temps precovid. Sí que el 2023 ja es va veure que la plena normalització estava de camí (es va tancar amb 2.176.442 turistes), però no ha estat fins aquest darrer any que s’ha consolidat. A banda dels tres anys referits de més efecte de la pandèmia, només en dues ocasions en el que portem de segle s’ha baixat per sota dels 2 milions de visitants, el 2003 i el 2009. Aquest últim, la zona del santuari va tenir durant un temps afectada l’accessibilitat per un greu episodi d’esllavissades (a les acaballes del 2008).
Un sistema homogeni des del 2002
El sistema de comptabilitat de turistes és homogeni i equiparable des de fa 23 anys. El 2002 es va decidir establir una regla matemàtica per al càlcul de visitants que arriben al santuari a través de la carretera, que és la via majoritària, tenint en compte que a la barrera només es comptabilitza la xifra de vehicles, no el de persones que hi van. El mètode que es va establir és que cada autocar es multiplica per 43,9 persones, les motos per 1,8 i els cotxes per 3,4 persones.
Just després d’establir aquest sistema de càlcul (el 2003), es va reincorporar un nou sistema de transport, el tren cremallera, que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat i que comptabilitza cadascun dels viatgers, igual que ho fan mitjançant les ‘cistelles’, de l’empresa Aeri de Montserrat.
