Sallent obre un ampli espai públic creat al voltant de la nova residència
S’ha habilitat una nova plaça entre l’equipament residencial i el centre cultural de Cal Carrera, i una passera per a vianants que connecta amb el pont nou
Sallent ha guanyat un nou espai públic. L’Ajuntament ha obert a la ciutadania l’entorn resultant de la construcció de la nova residència per a gent gran a l’espai de la fàbrica vella. Tot i que l’equipament encara tardarà uns mesos a entrar en funcionament, la finalització de les obres de construcció de l’immoble i de consolidació de la façana de l’antiga fàbrica ha permès completar també l’adequació de l’entorn i, ara, fer que es converteixi en una àrea més del nucli urbà.
En concret, el projecte que s’ha materialitzat ha permès crear una nova plaça entre l’equipament cultural de Cal Carrera i la nova residència, així com una passera per a vianants que connecta el pont nou (pont de la Concòrdia) amb aquesta nova plaça. Aquesta instal·lació discorre entre l’edifici de la residència i la façana de l’antiga fàbrica, la qual cosa millora la circulació i la connexió entre els diferents espais.
Alhora, s’ha donat continuïtat a l’itinerari que es genera des del que es coneix com la zona de l’Oasis (Torre del Gas) fins a la façana de l’antiga fàbrica. Això és possible mitjançant un espai naturalitzat on s’ha exposat la turbina original recuperada a l’inici de les obres, que permet posar en relleu el patrimoni industrial del municipi.
Tot i això, en les pròximes setmanes s'acabaran de completar algunes actuacions puntuals en determinades zones per acabar d’optimitzar l’espai.
Pel que fa al nou equipament residencial, tal com va avançar Regió7, l’Ajuntament confia que ja pugui començar a funcionar durant l’últim trimestre d’aquest any, ja que se n'ha de fer tot l'equipament interior, tot i que es manté prudent amb el calendari.
Trasllat progressiu
La nova residència permetrà multiplicar l’espai actual del servei, gràcies a un nou edifici amb un equipament amb soterrani i tres plantes d’una superfície aproximada de 1.000 metres quadrats cadascuna.
El soterrani reservarà una part a aparcament, i la resta es destinarà a sala de maquinària. A la planta baixa hi haurà l’espai de recepció amb àrees de treball, que inclou les oficines, sales de reunions, despatxos, la bugaderia i la cuina, així com el centre de dia amb sales d’activitats.
Pel que fa a les plantes primera i segona, seran idèntiques. En cada una s’hi reserven espais comuns amb menjador i sala d’estar, i bona part de les habitacions amb bany i terrassa, 13 de les quals seran dobles, n’hi haurà 4 d’individuals, i també es preveu una sala particular que, en cas de necessitat, permetria formar unitats de convivència de 15 persones, i que podrien servir, per exemple, com a sala polivalent per a trobades entre residents i familiars.
Finalment, la tercera planta també estarà reservada a habitacions per als residents, però més grans. N’hi haurà de completes (habitacions dobles amb una petita sala, menjador i office), alguns seran dobles sense els espais complementaris, i la resta, individuals, a banda de les sales comunes. En total, tindrà una capacitat per a 90 residents.
La posada en servei, quan es pugui fer, es preveu progressiva. Primer, es preveu traslladar a la futura residència municipal els 52 avis i àvies que ara dormen a la residència Sant Bernat, i en dies posteriors s’anirien ocupant la resta de places, fins a 60, de les plantes primera i segona. Al final de tot, s’ocuparia la tercera.
El que sí que es preveu que ja funcioni al cent per cent des del primer moment és nou el centre de dia que també inclourà l’edifici. L’actual té una capacitat per a 13 places tot i que només n’hi ha 10 d’ocupades. Amb el nou equipament es passarà de les 13 a les 30.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà