Santpedor farà una nova visita guiada a l'ermita de Sant Francesc

Tindrà lloc aquest dissabte, 7 de febrer, i permetrà mostrar les pintures murals restaurades

Una de les visites anteriors a l'ermita de Sant Francesc

Una de les visites anteriors a l'ermita de Sant Francesc / AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

David Bricollé

Santpedor

La regidoria de Turisme de Santpedor ha programat una nova visita a l'ermita de Sant Francesc i a les pintures murals, que tindrà lloc aquest dissabte, 7 de febrer. Datada del segle XIII, edificada en honor de Sant Francesc d'Assís, es considera una de les més antigues de Catalunya i forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic.

El recorregut permetrà conèixer la restauració de les pintures del segle XVI. La visita començarà a les 10 del matí i l’explicació anirà a càrrec de la historiadora Mireia Vila.

L'entrada és gratuïta i cal inscripció prèvia a través de l’Ajuntament: https://www.santpedor.cat/visita-guiada-ermita-de-sant-francesc-i-pintura-febrer-2026/

