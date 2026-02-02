Santpedor farà una nova visita guiada a l'ermita de Sant Francesc
Tindrà lloc aquest dissabte, 7 de febrer, i permetrà mostrar les pintures murals restaurades
La regidoria de Turisme de Santpedor ha programat una nova visita a l'ermita de Sant Francesc i a les pintures murals, que tindrà lloc aquest dissabte, 7 de febrer. Datada del segle XIII, edificada en honor de Sant Francesc d'Assís, es considera una de les més antigues de Catalunya i forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic.
El recorregut permetrà conèixer la restauració de les pintures del segle XVI. La visita començarà a les 10 del matí i l’explicació anirà a càrrec de la historiadora Mireia Vila.
L'entrada és gratuïta i cal inscripció prèvia a través de l’Ajuntament: https://www.santpedor.cat/visita-guiada-ermita-de-sant-francesc-i-pintura-febrer-2026/
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà