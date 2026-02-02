Territori manté els peatges de la C-16 i rebutja equiparar-los a la C-32 perquè no hi ha motius d'emergència
El Departament defensa que "no s’ha produït cap tall viari que justifiqui l’adopció de mesures excepcionals"
Alcaldes del Bages denuncien un tracte discriminatori i reclamen aixecar les barreres
El Departament de Territori defensa el manteniment dels peatges a la C-16 i els desvincula del cas de la C-32 al Garraf, que considera una situació totalment diferent. Aquesta posició arriba després que, aquest matí, alcaldes del Bages i diverses entitats de la societat civil hagin reclamat l’aixecament de les barreres de l’autopista Terrassa-Manresa, davant l’agreujament de les comunicacions a la comarca a causa de la crisi que afecta la xarxa de Rodalies de Renfe.
Segons fonts del Departament, la suspensió dels peatges a la C-32 es va produir en un context d’emergència arran de l’accident mortal de Gelida, provocat per un descarrilament ferroviari, i del tall posterior de l’autovia A-2. Des de Territori remarquen que, un cop la situació s’ha estabilitzat, només es manté l’aixecament de barreres al tronc central en sentit sud.
En aquest sentit, la conselleria subratlla que, en el cas de la C-16, no s’ha produït cap tall viari que justifiqui l’adopció de mesures excepcionals. A més, assenyala que, per pal·liar els problemes derivats del mal funcionament de Rodalies, s’ha reforçat el servei de busos interurbans i la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ha incrementat les freqüències per donar resposta a les necessitats dels usuaris.
Territori adverteix que l’aixecament de barreres als túnels de Vallvidrera comportaria un greu impacte en la circulació a Barcelona, ja que es tracta d’un peatge amb funció dissuasiva.
Amb tot, el Departament destaca que ja hi ha beneficis notables a la C-16. Les persones inscrites al registre d’usuaris de mobilitat obligada d’Autema poden gaudir de la gratuïtat de l’autopista entre Terrassa i Manresa, concretament als peatges troncal i lateral de Sant Vicenç de Castellet. En cas que el desplaçament s’estengui més enllà de Terrassa, s’hi apliquen diversos descomptes que poden arribar fins al 98% del preu de la tarifa.
Pel que fa a les persones que es desplacen habitualment per motius de mobilitat obligada entre Sant Cugat i Terrassa en dies feiners, hi ha habilitada una bonificació de gairebé el 70% del cost del peatge. D’aquesta manera, paguen un euro per l’anada i un euro per la tornada. A més, si disposen de vehicles elèctrics registrats a EcoviaT o si es tracta de vehicles VAO, poden gaudir de descomptes encara més elevats.
En resum, Territori afirma que una persona que es desplaça diàriament en dia laborable per la C-16 amb un vehicle lleuger, utilitza un sistema de pagament dinàmic i està registrada al portal de mobilitat obligada, pot gaudir de la gratuïtat entre Manresa i Terrassa i paga, com a màxim, un euro per desplaçament entre Terrassa i Sant Cugat.
«Ens sentim ciutadans de segona»
Durant l’acte celebrat avui a Sant Fruitós, l’alcalde Joan Carles Batanés s’ha mostrat molt crític amb el posicionament del Departament de Territori. «Ens sentim ciutadans de segona», ha afirmat, especialment en comparació amb el tracte que, segons ell, reben les comarques del Garraf.
En el manifest presentat, s’exigeix una «rectificació» per part de Territori en relació amb «la voluntat de no aixecar les barreres» del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar. El text també reclama que «les nostres comarques tinguin un tracte digne en aquesta qüestió, cosa que fins ara no s’ha demostrat per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures», Manel Nadal.
Alhora, el manifest interpel·la la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, a qui demanen que «defensi les necessitats d’aquestes comarques per davant de posicionaments com aquest, que, més enllà del tracte discriminatori, denoten una manca de coneixement de la nostra realitat».
El que ha generat més indignació és, precisament, la resposta del secretari de Mobilitat i Infraestructures, traslladada a través de Tortolero, segons la qual no hi haurà gratuïtat del peatge «per evitar que s’incrementin les congestions de busos que actualment hi ha a l’entrada de Barcelona».
