Cinc polítics del Bages demanen l'aixecament de barreres de l'autopista: «Volem que se’ns tracti com ens mereixem»
Joan Carles Batanès, Ramon Bacardit, Jordi Solernou, Carles Garcia i Eloi Hernàndez demanen solucions reals a la crisi de Rodalies i una millora de les comunicacions
Alcaldes del Bages van reclamar ahir en un acte unitari, on també van participar representants d'entitats de la societat civil, l’aixecament de barreres de l’autopista Terrassa-Manresa davant la situació d’agreujament de les comunicacions de la comarca per la situació de crisi que es viu a la xarxa de Rodalies Renfe. Un panorama que, en aquest cas, ara mateix es concreta en una interrupció de la circulació de trens en el tram entre Manresa i Terrassa, que s’està substituint per un servei provisional de busos que no pot complir la mateixa freqüència horària. La reclamació neix de l’equiparació amb la situació del Garraf, on el Govern de la Generalitat ha decidit ja fa dies determinar la gratuïtat total de la C-32, que és la via de pagament i més ràpida de la zona del Garraf, després de l'accident mortal de Gelida.
Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages
Un dels impulsors del manifest fet públic ahir per reclamar l’aixecament de les barreres de l’autopista és Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages. «Demanem diverses coses que creiem perfectament factibles», apuntava. El principal reclam que va traslladar el batlle és «el respecte cap a una part del territori, la Catalunya central, i, en concret, cap al Bages». En aquest sentit, Batanés subratllava el «greuge comparatiu que molt sovint pateix la comarca respecte d’altres punts del territori català».
L’alcalde va continuar assegurant que «demanem un tracte igual», en referència a la situació de la C-32 al Garraf, on s’han aixecat les barreres. «Aquí, en les mateixes circumstàncies, o fins i tot pitjors pel que fa a la manca de servei ferroviari a Manresa, no s’ha adoptat la mesura d’aixecar de manera provisional, i mentre duri el problema de Rodalies, el peatge de Sant Vicenç de Castellet», va lamentar. A més, el batlle santfruitosenc es va mostrar molt crític amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, a qui va retreure haver respost a les demandes amb «una resposta absolutament inacceptable».
«Volem que se’ns tracti com ens mereixem, perquè som catalans igual que la resta de municipis i comarques», va afirmar Batanés, que també va reclamar més implicació als representants de la regió central: «Que siguin els primers a no acceptar aquest tipus de respostes per part de càrrecs de la Generalitat i, per tant, a dignificar la Catalunya Central, els ciutadans de la qual també formen part d’aquest país».
Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada
«Reclamem no ser diferents de la resta de Catalunya», afirmava Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada. El batlle va insistir en la necessitat d’aixecar les barreres tenint en compte l’actual «col·lapse ferroviari», que ha provocat saturació a la C-55 i a la C-16. A més de subratllar el «greuge comparatiu» que també destacava Batanés, Solernou va remarcar que «hem d’estar comunicats no només amb Barcelona, sinó també amb el Vallès».
L’alcalde va lamentar que, tot i estar «al cor de Catalunya», la regió pateixi discriminació i desigualtat respecte d’altres zones «que no ens mereixem». En aquesta línia, va explicar que al Bages hi ha «molta gent que treballa a Barcelona» i que en pateix les conseqüències directament. Per acabar, el batlle va expressar la seva frustració amb una afirmació contundent: «La sensació és que no som ciutadans de primera, sinó de segona».
Ramon Bacardit, diputat a la Diputació de Barcelona
Ramon Bacardit, regidor de l’Ajuntament de Manresa a l’oposició i diputat a la Diputació de Barcelona, va manifestar ahir el seu descontentament per la gestió que s’està fent a la Catalunya Central durant la crisi de Rodalies. «El Berguedà, el Solsonès i el Bages estan connectats amb l’àrea metropolitana a través de la C-55 i la C-16», afirmava, tot afegint que «la C-55 està col·lapsada, Rodalies no funciona i a la C-16 no aixequen les barreres».
El polític va insistir en el fet que «quatre dels cinc peatges que hi ha a Catalunya els tenim aquí». Segons ell, aquesta situació crea una «discriminació encara més greu quan el secretari de Mobilitat fa declaracions dient que no volen que col·lapsem Barcelona». Bacardit va confessar estar «cansat» d’aquest menyspreu envers la Catalunya Central i va reclamar una «rectificació» al Departament de Territori i a Manel Nadal.
A més, el manresà va aclarir que la demanda no només busca millorar la connexió amb Barcelona, sinó també amb el Vallès: «El secretari de Mobilitat es pensa que l’autopista és només per anar a Barcelona, però també anem al Vallès. És lògic, doncs, que Terrassa i Manresa vulguem estrènyer vincles a través d’aquesta via de comunicació».
Carles Garcia, regidor d'Urbanisme i Mobilitat de Manresa
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va signar el manifest, tot i que no va poder assistir ahir a l’acte. En representació del consistori manresà hi va participar Carles Garcia, regidor d’Urbanisme i Mobilitat. «És un greuge històric que aquests dies s’ha evidenciat encara més», afirmava. Amb els problemes actuals del servei de Rodalies, «s’han posat de manifest les mancances de connexió de la Catalunya Central amb Barcelona i amb el Vallès».
Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal del Bages i alcalde de Fonollosa
El president del Consell Comarcal del Bages i alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, no va participar en l’acte perquè no se li havia comunicat, però sí que va expressar el seu posicionament a posteriori. En declaracions a Regió7, va reclamar «les millores urgents en matèria ferroviària». En aquest sentit, va subratllar que «no volem només un aixecament de barreres quan hi ha problemes a l’autopista, sinó l’alliberament total de l’autopista C-16». Hernàndez va fer referència a totes les reclamacions que havia presentat el Consell la setmana passada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata