Els Mossos investiguen un robatori a casa del porter del Barça, el sallentí Joan Garcia
Garcia i Pau Cubarsí han estat les dues darreres víctimes de robatori a casa de futbolistes famosos
Regió7
Joan Garcia i Pau Cubarsí han estat els dos últims futbolistes del Barça que han patit un robatori als seus domicilis, tots dos situats en municipis del Baix Llobregat. La casa del porter de Sallent va ser assaltada el 10 de gener durant la disputa de la Supercopa a l'Aràbia Saudita, mentre que uns dies abans (el 30 de desembre) ho va ser la del defensa mentre estava entrenant amb l'equip.
Segons informa 'La Vanguardia', tots dos robatoris estan sent investigats per la Divisió de Recerca Criminal dels Mossos d'Esquadra i, en els dos casos l'import del robat va ser similar, uns sis mil euros. A casa de Garcia es van emportar joies i en la de Cubarsí un rellotge.
En el cas de Joan Garcia, estava a l'Aràbia Saudita en una jornada de descans abans de la final de la Supercopa contra el Reial Madrid. A les vuit de la tarda, hora a Espanya, va saltar l'alarma del seu habitatge després que dos individus vestits de negre accedissin al domicili. Ràpidament, es va traslladar una patrulla de la policia local, una altra dels Mossos i una parella de vigilants de l'empresa que el Barça té contractada per a mantenir la seguretat dels seus jugadors.
Pel que respecta a Pau Cubarsí, el robatori es va produir en el segon dia dels entrenaments del FC Barcelona després de les vacances de Nadal. El d'Estanyol, que viu amb la seva germana, estava menjant a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb la resta dels seus companys i sobre dos quarts de tres es va produir el robatori de l'habitatge quan no hi havia ningú en el domicili.
