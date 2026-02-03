Els patinets han atropellat 66 persones a Manresa el 2025
Tot i això, els accidents provocats per un patinet s'han reduït a Manresa en el darrer any, i han augmentat les denúncies
A Manresa, durant el 2025, s’han registrat 299 denúncies a vehicles de mobilitat personal (VMP), enfront de les 242 de l’any 2024, fet que representa un increment del 24%. Aquest increment respon, en bona part, a la intensificació de les tasques de control i vigilància fetes per la Policia Local de Manresa, així com a l’augment de l’ús dels VMP a la ciutat. Aquest augment és especialment destacable en determinats mesos de l’any, com els mesos d’estiu i de tardor, amb repunts significatius al maig, setembre, octubre i novembre. El mes de desembre de 2025 també registra una xifra elevada en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Però, tot i això, malgrat l'augment del nombre de patinets a la ciutat, els atropellaments a vianants provocats per un patinet han disminuït. En concret han baixat un 6 %, el que en nombres concrets suposa 4 casos: dels 70 atropellaments del 2024, als 66 de 2025.
La majoria d'aquests atropellaments, i això pràcticament no ha variat, es van produir dins d'un pas de vianants. El 2025 va passar en 49 dels casos. La resta dels 17 atropellaments fins a arribar als 66 va ser fora de pas de vianants, i aquí és on la xifra baixa de manera clara, passant del 31% al 26%. De fet, aquest era un dels objectius de l'Ajuntament de Manresa, ja que es considera que és una situació de risc.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Manresa va portar al Ple una nova Ordenança de Circulació de Cicles i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) que busca reduir la sinistralitat i millorar la convivència a l'espai públic mitjançant una regulació integral. Entre les principals novetats destaquen l'obligatorietat del casc i l'armilla reflectant per als usuaris de patinets elèctrics, la prohibició de circular per les voreres i illes de vianants (on caldrà anar a peu), i l'exigència d'elements tècnics com llums i timbres homologats. La normativa també estableix un règim sancionador amb multes que oscil·len entre els 100 i els 1.000 euros per infraccions relacionades amb la velocitat, l'estacionament indegut o el consum d'alcohol, adaptant així la ciutat als estàndards de seguretat estatals i europeus.
El desembre es va produir l'aprovació inicial, i que ara ens trobem en el període públic d’al·legacions. L’aprovació definitiva i posterior entrada en vigor, serà pel proper Ple de febrer. L'entrada en vigor anirà acompanyada d'una campanya comunicativa dels principals aspectes de l’ordenança i de nova senyalització viària als vials més afectats pels patinets.
El registre de patinets elèctrics és obligatori des d'aquest dilluns
Precisament, aquest dilluns el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el Reial decret 52/2026, de 28 de gener, que regula el funcionament del Registre de Vehicles Personals Lleugers, un pas clau per fer efectiva l’obligació d’assegurar els vehicles de mobilitat personal (VMP), coneguts popularment com a patinets elèctrics.
A partir d’ara, aquests vehicles hauran d’inscriure’s al Registre Nacional de Vehicles que gestiona la Direcció General de Trànsit (DGT). Tot i que l’obligació de disposar d’assegurança va entrar en vigor el passat 2 de gener, la seva aplicació pràctica restava pendent de la creació d’aquest registre, considerat un requisit indispensable per poder contractar la pòlissa obligatòria.
Actualment, més de quatre milions de persones disposen de vehicles de mobilitat personal. Els seus propietaris —o els tutors legals, en el cas de menors— hauran de realitzar el tràmit d’inscripció un cop s’habiliti el procediment. La gestió es podrà fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la DGT, o per telèfon mitjançant el 060.
