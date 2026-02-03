Un estudi de l’ICS Catalunya Central alerta sobre el consum de la sal oculta en la dieta
La recerca revela que més del 70% dels pacients no identifiquen correctament que la quantitat màxima de sal recomanada al dia és de 5 grams ni reconeixen els aliments processats com a principal font del condiment a la dieta
Regió7
Més del 70% dels pacients no identifiquen correctament quina és la quantitat diària de sal recomanada —5 grams— ni saben que els aliments processats en són la principal font. Aquesta és una de les conclusions d’un estudi liderat per professionals de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, que ha estat recentment guardonat per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) per la seva aportació innovadora en l’anàlisi del consum de sal.
La recerca s’ha centrat en el consum de sal i en el nivell de coneixement sobre aquest aspecte de la dieta, tant de la població general com del personal sanitari. Per dur-la a terme, s’ha elaborat una enquesta per analitzar les actituds, els comportaments i els coneixements sobre la sal en dos col·lectius: 430 pacients i 48 professionals sanitaris. L’estudi ha estat liderat per professionals dels equips d’atenció primària del Bages: Isabel Roig, Berta Vilà i M. Àngels Aznar, del CAP Sagrada Família; Nàyade Crespo, del CAP Bages; Anna Centellas, del CAP Navarcles, i Ramon Rodríguez, del CAP Sallent.
La sal oculta, el gran repte
L’estudi parteix d’un fet conegut, però sovint infravalorat: el 75% del consum de sal prové d’aliments processats, l’anomenada sal oculta. Només un 15% correspon a la sal pròpia dels aliments i un 10% a la que s’afegeix durant la cocció o a la taula.
Tot i que més del 90% dels enquestats són conscients que una ingesta excessiva de sal és perjudicial per a la salut i afirmen intentar limitar-ne la ingesta, l’estudi constata que tant pacients com professionals sanitaris tendeixen a subestimar el seu consum real, que sovint supera els nivells recomanats. En aquest sentit, l’anàlisi aporta exemples quotidians, com el d’un entrepà tipus biquini, que pot aportar gairebé tota la quantitat de sal diària recomanada només amb el pa, el formatge i l’embotit, sovint sense que la persona en sigui conscient.
La investigació també revela que més del 70% dels pacients i gairebé un terç dels professionals sanitaris no identifiquen correctament que la quantitat màxima de sal recomanada al dia és de 5 grams. A més, un 75% dels pacients i un 16,7% dels professionals no reconeixen els aliments processats com la principal font de sal de la dieta. Aquesta dada, segons l’ICS, és especialment rellevant, ja que posa de manifest la necessitat de continuar reforçant el coneixement, també entre els professionals sanitaris. En aquest sentit, les dades “serviran per continuar planificant accions formatives, atès que aquest col·lectiu té un paper clau com a agent de salut i prescriptor d’hàbits saludables”.
Repercussió en la salut
La reducció del consum de sal és una prioritat de salut pública. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), disminuir la ingesta mitjana de sal fins a menys de 6 grams diaris podria evitar fins a 2,5 milions de morts anuals per malalties cardiovasculars. A més, un consum elevat de sal s’associa a una excreció més elevada de calci per l’orina, fet que pot afavorir la resorció òssia i el desenvolupament d’osteoporosi.
L’estudi conclou que identificar correctament les fonts de sal és un pas clau per reduir-ne el consum. En aquest context, destaca el paper fonamental de la medicina i la infermeria d’atenció primària a l’hora de reforçar missatges com:
- Prioritzar el consum d’aliments frescos (peix, carn, ous, llet, llegums, fruita i verdura).
- Cuinar amb poca sal i substituir-la per herbes aromàtiques i espècies.
- Evitar els productes processats sempre que sigui possible.
- Llegir l’etiquetatge nutricional i escollir aliments baixos en sal (menys de 0,3 g per cada 100 g de producte).
El reconeixement de la CAMFiC “posa en valor la rellevància d’aquesta recerca aplicada i el compromís dels professionals de l’ICS amb la prevenció de les malalties cardiovasculars i la promoció d’hàbits saludables des de l’atenció primària”. L’estudi, de caràcter observacional, descriptiu i transversal, ha estat aprovat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica Jordi Gol.
