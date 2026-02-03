Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Menors i xarxes socialsJardins de LlumAtropellaments a ManresaJoan GarcíaRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

La Fiscalia demana 11 anys de presó per a un individu que li va trencar un got a la cara a un altre durant una discussió

Els fets van passar la matinada de la nit de Nadal de 2020 a una casa de Castellgalí

Un got de vidre va ser l'arma amb la qual l'acusat va agredir la persona amb la qual discutia

Un got de vidre va ser l'arma amb la qual l'acusat va agredir la persona amb la qual discutia / freepik

Eduard Font Badia

Manresa

La Fiscalia de l’Àrea de Manresa demana 11 anys de presó per un delicte de lesions per a un individu que li va trencar un got a la cara a un altre.

Segons l’escrit d’acusacions, els fets van passar la matinada de la nit de Nadal de 2020 a Castellgalí. L’acusat es trobava a casa d’un amic, i va començar a discutir-se amb un altre assistent a la festa. En un moment donat el va picar amb un got de vidre a l’ull esquerre, cosa que li van provocar una ferida a la cara i una ferida oberta al globus ocular. Segons l’escrit de la fiscalia, l’atac li va causar seqüeles consistents en la pèrdua de capacitat visual, una cicatriu, i l’ull parcialment tancat, per la qual cosa s’acusa el presumpte agressor d’un delicte de lesions.

A més dels 11 anys de presó, la Fiscalia li reclama 14.600 euros d’indemnització per les lesions i uns altres 62.000 per les seqüeles ocasionades, i una ordre d’allunyament a més de 500 metres durant 8 anys.

Notícies relacionades

Aquest cas es jutjarà a la secció desena de l’Audiència de Barcelona el pròxim dimecres dia 11 de febrer.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
  2. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  3. Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
  4. La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
  5. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  6. La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
  7. Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
  8. Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”

La Fiscalia demana 11 anys de presó per a un individu que li va trencar un got a la cara a un altre durant una discussió

La Fiscalia demana 11 anys de presó per a un individu que li va trencar un got a la cara a un altre durant una discussió

La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu

La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu

Necrològiques del 4 de febrer del 2026

Necrològiques del 4 de febrer del 2026

Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs

Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs

La Clínica Sant Josep de Manresa estrena una Unitat de Memòria per diagnosticar trastorns cognitius en persones adultes

La Clínica Sant Josep de Manresa estrena una Unitat de Memòria per diagnosticar trastorns cognitius en persones adultes

El paper transformador de les escoles de Treball Social es reivindica a Manresa

El paper transformador de les escoles de Treball Social es reivindica a Manresa

El secretari d’Estat de Transports s’instal·la a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat

El secretari d’Estat de Transports s’instal·la a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat

Laporta anuncia que dimitirà i convocarà les eleccions el 9 de febrer

Laporta anuncia que dimitirà i convocarà les eleccions el 9 de febrer
Tracking Pixel Contents