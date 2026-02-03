La Fiscalia demana 11 anys de presó per a un individu que li va trencar un got a la cara a un altre durant una discussió
Els fets van passar la matinada de la nit de Nadal de 2020 a una casa de Castellgalí
La Fiscalia de l’Àrea de Manresa demana 11 anys de presó per un delicte de lesions per a un individu que li va trencar un got a la cara a un altre.
Segons l’escrit d’acusacions, els fets van passar la matinada de la nit de Nadal de 2020 a Castellgalí. L’acusat es trobava a casa d’un amic, i va començar a discutir-se amb un altre assistent a la festa. En un moment donat el va picar amb un got de vidre a l’ull esquerre, cosa que li van provocar una ferida a la cara i una ferida oberta al globus ocular. Segons l’escrit de la fiscalia, l’atac li va causar seqüeles consistents en la pèrdua de capacitat visual, una cicatriu, i l’ull parcialment tancat, per la qual cosa s’acusa el presumpte agressor d’un delicte de lesions.
A més dels 11 anys de presó, la Fiscalia li reclama 14.600 euros d’indemnització per les lesions i uns altres 62.000 per les seqüeles ocasionades, i una ordre d’allunyament a més de 500 metres durant 8 anys.
Aquest cas es jutjarà a la secció desena de l’Audiència de Barcelona el pròxim dimecres dia 11 de febrer.
