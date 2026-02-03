Sant Fruitós repartirà un 10% més de racions a la festa de l’arròs, 3.500 en total
Els tiquets es podran obtenir a través de l’enllaç disponible a la web municipal a partir del 10 de febrer a les 6 de la tarda, i cada persona se’n podrà descarregar un màxim de 4
Sant Fruitós de Bages celebrarà la seva festa més emblemàtica, la Festa de l’Arròs, el diumenge 15 de febrer, amb una jornada plena d’activitats culturals, gastronòmiques i tradicionals que culminarà amb el repartiment de 3.500 racions d’arròs, 300 més que en l’anterior edició, el que suposa un increment del 10%. D’aquesta manera es vol donar resposta a demanda creixent, motivada per l’èxit i reclam de la celebració.
L’Ajuntament ja ha avançat el programa d’una celebració que començarà a les 9 del matí, davant del Nexe Espai de Cultura, amb la tradicional botifarrada popular, a càrrec de l’associació juvenil La Pepa.
A partir de les 10 del matí, les avingudes Sant Joan i Jaume I acolliran la fira d’artesans i de comerç local i la 31a Mostra de Puntaires. Paral·lelament, a la plaça Alfred Figueras, es podrà visitar la mostra d’entitats del municipi.
A 2/4 d’11, l’esbart Som Riu d’Or oferirà l’espectacle de sainets “Història de la Festa de l’Arròs” al nou escenari instal·lat a la plaça Alfred Figueras. Tot seguit, es podrà gaudir de l’actuació del mateix Esbart que inclourà els capgrossos de l’entitat i l’actuació del recuperat i ja tradicional Ball del Puro.
A partir d’1/4 d’1 del migdia, davant del Nexe Espai de Cultura, tindrà lloc l’audició i ballada de sardanes amb la cobla Els Lluïsos de Taradell, mentre que a la plaça Alfred Figueras se celebrarà la 27a Plantada de Gegants, seguida de la cercavila. Enguany hi participaran les colles de Navarcles, Balsareny (Els que + sonen), Artés, Vacarisses, Rubí, Thuir (Catalunya Nord), Sabadell, Cardona, l’Escola Paidos i Sant Fruitós de Bages.
Durant tot el matí, al voltant de Can Figueras, l'hípica Natrusky Sant Fruitós oferirà passejades amb ponis i cavalls. A més, el Banc de Sang i Teixits serà present a la festa amb una unitat mòbil; totes les persones que donin sang rebran un tiquet per gaudir de l’arròs.
A la 1 del migdia, a l’Ajuntament, es farà la recepció oficial de les autoritats, que sortiran en cercavila fins al Bosquet, on tindrà lloc la benedicció i el repartiment de l’arròs. Enguany, la parella homenatjada de la Festa de l’Arròs seran el Ton Creus Tañà i l’Antònia Garcia Ballesta.
La jornada continuarà a la tarda amb el lliurament de premis del concurs d’arrossos i el ball de cloenda dels gegants amb la colla del municipi.
Finalment, a les 6 de la tarda, s’inaugurarà l’exposició i es farà el lliurament de premis del 51è Concurs de Pintura Ràpida. Les obres quedaran exposades al Nexe Espai de Cultura fins al 28 de febrer.
Tiquets de l’arròs
Els tiquets per a l’arròs es podran obtenir a través de l’enllaç disponible a la web municipal a partir del 10 de febrer a les 6 de la tarda. Cada persona podrà descarregar un màxim de 4 tiquets, utilitzant el codi que apareix al programa de mà, que s’ha distribuït a totes les llars del municipi i al comerç local. En el moment de la reserva es podrà escollir opció vegetariana.
Festa de l’Arròs a les escoles
El dimecres 11 de febrer, l’escola Pla del Puig celebrarà la Festa de l’Arròs a les escoles, una activitat que cada any té lloc en un dels centres educatius del municipi i que inclou el dinar d’arròs, la ballada de gegants i altres activitats relacionades amb la festa.
7mana de l’Arròs
Del 5 al 15 de febrer, els restauradors del municipi oferiran a la seva carta o menú plats amb l’arròs com a protagonista. Per participar-hi, caldrà omplir una butlleta disponible als establiments participants.
Vins i Més
El dissabte 14 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre, al Nexe Espai de Cultura, tindrà el col·loqui sobre ‘La història del vi a Sant Fruitós’, conduït per la historiadora Mireia Vila. El preu per participar en l’activitat és de 15 euros i inclou tast de vins i un plat d’arròs d’espigalls. Les entrades s’han de reservar a www.santfruitos.cat
Concurs de fotografia
Del 5 al 16 de febrer, es podrà participar en el concurs de fotografia de la festa. Amb l’etiqueta #FestaArrosSFB2026 i mencionant @ajuntamentsantfruitos, les imatges més populars publicades a Instagram optaran a entrades per al Teatre Casal Cultural i a una boina commemorativa.
Les publicacions que també etiquetin @arrosmontsia participaran en el sorteig d’un lot de productes Montsià.
Totes les llars del municipi rebran el programa de mà de la Festa de l’Arròs durant la primera setmana de febrer. També es podrà consultar el programa, en format digital, a www.santfruitos.cat i podreu trobar-lo al comerç local.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”