Tres hores per anar en bus de Manresa a Barcelona per un accident
Un accident a Terrassa ha provocat que el transport públic per carretera tardés el triple de l'esperat
Tres hores per anar en bus de Manresa a Barcelona. Els ciutadans que cada matí depenen del transport públic per anar a treballar ja saben que es poden trobar qualsevol cosa. Darrerament, han estat els usuaris del tren els qui han hagut de prendre paciència, però els de l'autobús tampoc poden estar especialment tranquils.
Els qui aquest matí han pres l'autobús de les 6.40 h a Manresa esperaven arribar a la zona universitària de Barcelona una hora després, però finalment han estat tres hores. El culpable: un accident de circulació entre 5 turismes a la C-58, a Terrassa en sentit sud cap a Barcelona que ha provocat que s'hagués de tancar un carril entre els punts quilomètrics del 20 al 23, cosa que ha provocat una important circulació amb congestió. Afortunadament, l'accident ha estat lleu i només ha provocat un ferit de caràcter lleu.
En tot cas, una nova i indesitjada aventura per als usuaris del transport públic cap a Barcelona.
