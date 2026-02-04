Dos accidents amb ferits menys greus en deu minuts a Manresa
Van ser a la plaça Prat de la Riba i a l'avinguda Universitària poc després de les 4 de la tarda
La Policia Local de Manresa va haver d'atendre dos accidents en ben poca estona aquest dimarts al migdia a la capital del Bages, Afortunadament, cap dels ferits patia ferides de gravetat.
El primer, cronològicament parlant, va ser a la plaça Prat de la Riba, 5 minuts després de les 4 de la tarda. Va consistir en un raspat de dos cotxes que circulaven en el mateix sentit, en el qual van resultar implicats un turisme conduït per un veí d'Avià, de 52 anys, que va resultar il·lès, i un altre conduït per un veí de Manresa, de 54 anys, que va resultar amb ferides de caràcter lleus o menys greus.
Molt poca estona més tard, escassos deu minuts, es rebia l'avís d'una altra col·lisió, en aquest cas a l'avinguda Universitària de Manresa. Aquest cop va ser una envestida lateral obliqua entre un turisme conduït per un veí de Santpedor, de 53 anys, que va resultar il·lès, i una motocicleta de 125 cc., conduïda per un veí de Fonollosa, de 24 anys, i que va patir ferides lleus o menys greus.
