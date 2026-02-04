El Bages promou una acció teatral per parlar de cures i convivència entre generacions
És una iniciativa del Consell Comarcal que planteja als espectadors una interacció per reflexionar a partir de situacions quotidianes
El Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa el cicle de tallers ‘Àvies del segle XXI’, una proposta de teatre fòrum que convida a identificar i debatre, en clau comunitària, situacions quotidianes vinculades a les cures, les càrregues familiars i les relacions entre generacions.
La primera sessió va tenir lloc a Cardona amb gairebé 50 participants i el programa s’estendrà a diversos municipis entre gener i abril de 2026.
L’activitat s’adreça a persones a partir de 12 anys i utilitza una metodologia vivencial i participativa basada en dinàmiques de grup. A partir de la història de la Trini, una àvia de 80 anys, el públic passa de ser espectador a ser espectador i actor: substitueix personatges i prova respostes possibles a conflictes reals per assajar canvis d’actitud i de rols dins la família.
La sessió combina jocs d’escalfament, peça teatral i fòrum, amb una durada total de 90 minuts, i s’adapta a equipaments municipals de proximitat.
La consellera comarcal Lluïsa Tulleuda explica que aquest projecte «posa sobre la taula allò que sovint és invisible: qui cuida, com es reparteixen les cures i quin impacte té en la vida de les dones grans. El teatre fòrum ens permet posar límits, repartir responsabilitats i escoltar-nos entre generacions». I en subratlla que «l’objectiu és clar: més corresponsabilitat, més benestar emocional i més comunitat als nostres pobles i ciutats».
Després de l’estrena a Cardona, els pròxims tallers tindran lloc a Sant Joan de Vilatorrada (16 de març, a les 5 de la tarda) i Castellbell i el Vilar (20 de març, a 2/4 d’11 del matí). El cicle també arribarà a Súria i altres municipis de la comarca, en coordinació amb els ajuntaments i la xarxa local de serveis. Les sessions són gratuïtes i orientades a generar espais de diàleg intergeneracional on famílies, adolescents, persones grans i professionals puguin compartir mirades i compromisos per repartir millor les cures.
