Balsareny homenatjarà els Traginers d’Honor amb una placa davant de casa seva
El municipi vol reconèixer a totes les persones que, des del 2011, han tingut aquest càrrec per la seva implicació al poble
La Festa dels Traginers, que se celebra aquest cap de setmana, té des de l’any 2011 la figura simbòlica del Traginer d’Honor, un càrrec biennal que representa la festa amb la seva presència en els actes i encapçalant la cavalcada. El càrrec reconeix cada dos anys persones que destaquen per la seva implicació a la vida social del municipi. Ara, la Comissió organitzadora de la Festa dels Traginers i l’Ajuntament de Balsareny volen reconèixer les persones que han tingut aquest càrrec honorífic. Per fer perdurar el seu llegat han anunciat la creació d’unes plaques commemoratives que reconeixeran la tasca d’aquesta figura i que s’instal·laran durant el transcurs de la Festa Major de Balsareny, per donar més rellevància a l’acte.
En aquest sentit, s’ha optat per la creació d’unes plaques commemoratives on figura el nom i els anys que van tenir el càrrec, i que es col·locaran entre les llambordes de davant les cases on viuen o han viscut cadascun dels Traginers d’Honor que hi ha hagut fins ara. D’altra banda, també es posarà un monòlit, a la casa Torrents, que recordarà totes les persones que han rebut aquesta distinció. La Comissió de la Festa dels Traginers i l’Ajuntament de Balsareny tenen previst de col·locar-les en el marc dels actes de la pròxima festa major.
Josep Arnau, nou Traginer d’Honor
La festa tindrà enguany el 8è Traginer d’Honor, que és Josep Arnau i Tomàs. Durant la presentació de la festa, la Traginera d’Honor sortint, Mercè Farràs, que ha estat la primera dona a tenir aquest càrrec, va fer entrega del bastó, el títol i la bata al nou representant que s’estrenarà en el càrrec aquest cap de setmana durant la festa.
Fins ara, han ostentat aquesta distinció Josep Rodergas i Font (2011-2012); Francesc Maya i Comas (2013-2014); Martí Ribalta i Òrrit (2015-2016); Rossend Santasusana i Canal (2017-2018); Jaume Artigas i Sellarès (2019-2020); Josep Sensada Massanés (2022-23); i Mercè Farràs i Manent (2024-2025).
