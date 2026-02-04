Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
Policia Local de Sallent, Serveis Municipals i Bombers s'han activat aquest matí pel fum que feia una màquina del cafè espatllada al Casal d'Avis
Manresa
Bon ensurt que s'han endut aquests matí al casal d'Avis de Sallent, quan s'ha alertat els serveis d'emergència per què sortia fum del primer pis. L'alerta s'ha donat a les 7.31 h del matí, i s'ha activat la Policia Local, que ha avisat els serveis municipals i els Bombers de la Generalitat, que han desplaçat fins al lloc 4 dotacions.
Arribats al lloc, a la cantonada dels carrers Santa Cristina i Nou, els serveis d'emergència han inspeccionat les instal·lacions, després de comprovar que, efectivament, hi havia molt fum. Però només han trobat una cafetera que tenia un mal funcionament. Un cop desendollada, han donat el servei per tancat sense cap més conseqüències.
