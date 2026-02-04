La cavalcada dels Traginers de Balsareny potenciarà la desfilada de carros amb càrrega
La festa amplia a dos dies, dissabte i diumenge, el mercat d’artesania i alimentació
Uns 300 participants, prop d’una vuitantena d’animals i d’una trentena de carros, potenciant els que porten càrregues pròpies de l’antic ofici de traginer, protagonitzaran aquest diumenge la cavalcada de la Festa dels Traginers de Balsareny, que arrenca aquest dijous amb activitats a les escoles. L’ampliació del mercat del traginer, que passa d’un a dos dies, i la incorporació d’un concurs de fotografia per Instagram són les principals novetats d’enguany.
Una setmana abans de Carnaval, com és habitual, Balsareny homenatjarà l’antic ofici de traginer, que antigament feia possible el transport de mercaderies, en una de les cites més arrelades al territori. La Festa dels Traginers, que compta amb un extens programa d’activitats, viurà el plat fort diumenge amb l’acte més tradicional i multitudinari: la cavalcada, que ja té confirmats prop d’una vuitantena d’animals entre cavalls, mules, rucs i ponis i una trentena de carros.
En aquesta ocasió, l’organització fa una aposta per potenciar la participació de més carros amb càrregues pròpies dels traginers i, d’aquesta manera, reduir el nombre de carros de passeig de l’entitat amb infants i joves, que ja tenen el seu espai propi a la Cavalcada Jove de dissabte. En aquest sentit, el president de la comissió organitzadora dels Traginers, Èric Sánchez, explica que «amb més carros de càrrega el diumenge podem potenciar més la figura del traginer». Com ja s’ha fet en les dues darreres edicions, es manté l’aposta per agilitzar la cavalcada, que repeteix el format i el recorregut de les darreres edicions, amb menys aturades.
La principal novetat d’enguany és l’ampliació del mercat del traginer, amb parades d’artesania i alimentació. Aquest any, a més de diumenge també es podrà visitar el dissabte, amb l’objectiu «d’atraure més visitants». Les foodtrucks també s’amplien a tres dies i hi seran des de divendres. Una altra novetat és la incorporació d’un concurs de fotos a Instagram.
La Cavalcada Jove, a l’alça
La Festa dona també un gran protagonisme als infants i joves del poble. Avui hi haurà activitats a les escoles, divendres es consolida el Cercatastet, una cercavila berenar que es va introduir amb èxit l’any passat, i el correfoc infantil. Dissabte hi haurà la Cavalcada Jove, la versió juvenil de la de diumenge, que comptarà amb uns 200 participants amb una cinquantena d’animals i una vintena de carros.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar