Els condemnats pel cas de la violació a la fàbrica Vinyes, també conegut com La Manada de Manresa, segueixen a presó 10 anys després dels fets
Aquest dimecres fa 5 anys que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmava la condemna per abusos sexuals a cinc homes per violar una menor a Manresa el 2016.
Aquest dimecres 4 de febrer, però de fa cinc anys, el 2021, la Sala d'Apel·lacions de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmava la condemna a cinc joves per un delicte d'abusos sexuals en grup a una menor de 14 anys per uns fets a Manresa.
La resolució desestimava els recursos dels condemnats contra la sentència de l'Audiència de Barcelona que els va condemnar a penes d'entre 10 i 12 anys de presó per a cinc acusats i en va absoldre dos més, perquè no va quedar acreditada la seva participació en el delicte. Així mateix, estimava parcialment el recurs de la fiscalia en el sentit d'elevar la indemnització per a la víctima, i la va pujar a 60.000 euros. Per cert, que la sentència va comptar amb el vot particular d’un magistrat, que va considerar que s'havia de condemnar els joves per un delicte d'agressió sexual, i no d'abusos.
Aquest fet va ser força polèmic, ja que les diferents sentències van confirmar les condemnes per un delicte d'abusos als cinc processats perquè es va entendre que no estava provada la "intimidació ambiental" que permetria elevar-lo a agressió sexual.
La sentència inicial de l'Audiència de Barcelona es va conèixer el 30 d'octubre del 2019 i va ser recorreguda per totes les parts. L'acusació particular i la fiscalia demanaven que els fets fossin considerats agressió sexual i no abusos mentre que les defenses de tots els acusats en demanaven la seva lliure absolució. Considerava provat que la menor va estar prenent begudes alcohòliques i fumant algun porro en un botellot al qual va anar amb un grup d'amics, el 29 d'octubre del 2016, a una fàbrica abandonada situada al Camí de la Torre d'en Vinyes de Manresa, i per això va perdre la consciència "del que passava i del que feia".
Un dels processats, Bryan Andrés M., es va emportar la noia a una caseta adjunta a la nau de la fàbrica abandonada. Segons la sentència, la condició de la qual de menor de 16 anys "no va passar desapercebuda a cap dels congregats" així com el seu estat d'"inconsciència", i malgrat això en va abusar sexualment.
Després va animar a fer el mateix a quatre dels seus amics, que la van penetrar vaginalment, afegeix la sentència. Posteriorment, dos dels processats, Bryan Andrés M. i Maikel P., condemnats a dotze anys, van obligar la menor que els practiqués una fel·lació.
El 4 de febrer de 2021 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmava la condemna, però encara no seria el darrer pas judicial. El 24 de maig de 2023 el Tribunal Suprem va confirmar les condemnes en desestimant els recursos plantejats contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El tribunal va rebutjar íntegrament els recursos de tres dels condemnats, que van ser els únics plantejats contra la sentència, ja que els altres dos no van recórrer. Tampoc ho va fer l'acusació particular ni la Fiscalia Superior de Catalunya.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí