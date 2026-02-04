El Govern sanciona amb 400 euros l’ANC per desordres públics durant la visita de Felip VI a Montserra
Trapero defensa l’ús de gas pebre durant els aldarulls a les protestes en suport de la Global Sumud Flotilla i Palestina
Germán González
El Departament d’Interior ha fet una proposta de sanció a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) per no impedir que es produïssin incidents durant la visita del rei Felip VI a Montserrat el passat 23 de juny. Així ho ha explicat la consellera d’Interior, Nùria Parlon, en la seva compareixença a la comissió parlamentària d’Interior i Seguretat Pública juntament amb el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero.
Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, s’ha proposat multar l’ANC amb 400 euros per no comunicar la protesta, no acatar les ordres dels Mossos i provocar desordres públics que van impedir el recorregut previst per la comitiva del monarca per carretera. Aquesta sanció és recurrible i es troba en tràmit d’al·legacions.
Al Parlament, la consellera ha explicat que l’any passat es van comunicar 5.234 manifestacions a Catalunya, entre les quals no es troba la de Montserrat per la visita dels Reis: "L’organització no va col·laborar prou perquè no es produïssin certs desordres".
Parlon i Trapero han comparegut per l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant diverses protestes, manifestacions i festes populars que s’han celebrat a Catalunya en els últims mesos. Una d’elles va ser la visita dels Reis a Montserrat, quan 200 manifestants van tallar l’accés per carretera a l’Abadia, fet que va obligar Felip VI i Letícia a arribar en helicòpter als jardins posteriors del recinte. Van entrar a la basílica pel claustre.
El director general de la Policia ha remarcat que la concentració no va ser comunicada, però que el dispositiu policial va permetre que els manifestants es moguessin per tota la part pública del recinte per exercir el seu dret a la protesta, així com col·locar simbologia i pancartes contra els monarques. Els incidents van tenir lloc quan els concentrats van tallar la carretera d’accés i els agents els van fer fora, malgrat que es va intentar mediar amb ells perquè continuessin la protesta a la vorera.
Posteriorment, els Mossos van fer una línia policial per impedir que els manifestants s’acostessin a la zona on va aterrar l’helicòpter, i es van registrar moments de tensió quan "es va intentar superar per la força", segons Trapero. En aquest sentit, ha explicat que hi ha un procediment judicial obert per un delicte d’atemptat contra l’autoritat contra un manifestant per colpejar a l’orella un cap de la Brigada Mòbil dels Mossos. També Interior té un acta administrativa oberta contra una dona per organitzar una manifestació no comunicada. Durant aquesta protesta també es va atendre un manifestant que va patir una patologia cardíaca.
Protestes per la ‘flotilla’
En aquestes compareixences, els partits de l’oposició també han demanat explicacions per l’ús de gas pebre per part dels Mossos durant les manifestacions en suport de la Global Sumud Flotilla i Palestina que es van celebrar a Barcelona a principis d’octubre passat. Trapero ha insistit que els agents utilitzen aquest gas davant situacions de "violència generalitzada" i "d’urgència i amb risc existent".
Els Mossos van utilitzar aquest sistema de dispersió de manifestants davant la violència d’alguns d’ells contra la policia quan impedien tallar la Ronda Litoral, evitar una detenció o per la "desobediència" en impedir la sortida de l’autobús d’un equip de bàsquet d’Israel que es trobava allotjat a Sants el 15 d’octubre, segons Trapero. Ha recordat que els manifestants van llençar pedres, ampolles, pirotècnia i fins i tot artefactes explosius domèstics amb àcid contra els agents, i que per això es va decidir usar el gas pebre sempre des "d’un angle elevat" per evitar "que impactés de front contra els manifestants".
Trapero també ha assenyalat la violència d’aquests "grups organitzats", tant contra els agents com contra comerços i institucions, i ha destacat que alguns restaurants de menjar ràpid van quedar vandalitzats, així com es van cremar vehicles i contenidors per fer barricades durant els enfrontaments. A més, hi va haver uns 37 mossos lesionats així com uns 40 detinguts durant els incidents tant d’aquestes manifestacions com durant la vaga general per Palestina el 15 d’octubre. La policia catalana va obrir un expedient intern per les lesions d’un fotoperiodista al rebre l’impacte d’un projectil de foam prop del consolat d’Israel després del tret d’un agent.
Policia "model"
Parlon ha explicat que els Mossos "garanteixen les protestes dels manifestants", a més de protegir les infraestructures crítiques i els edificis institucionals durant aquestes mobilitzacions. També ha remarcat la importància de la unitat de mediació dels Mossos per evitar "situacions difícils en la majoria de casos" i ha carregat contra els "violents" que actuen "encaputxats per llançar còctels Molotov, bengales, pedres o ampolles".
La consellera ha reivindicat que la tasca del cos és "model" i ha afegit que "els Mossos són un garante de primer ordre", ja que les seves actuacions es guien pels principis de "proporcionalitat" i "ponderació". També ha afegit que aquestes "intervencions" estan "mesurades i supervisades" amb controls interns i externs.
