El manteniment de l'R4 de Rodalies es reforçarà amb tècnics enviats des del Govern central
El Ministeri reforçarà el manteniment "preventiu" de les línies R1, R2, R4 i els túnels de Barcelona
EFE
La línia de Rodalies de Manresa serà una de les que veuran reforçat el seu manteniment amb equips tècnics designats per l'Estat per afer un manteniment "preventiu".
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha creat una divisió que reforçarà el manteniment "preventiu" de Rodalies i activarà equips operatius tècnics que s'encarregaran en exclusiva de les principals línies, l'R1, l'R2 i l'R4, així com dels túnels de Barcelona. Aquestes iniciatives responen a la necessitat d'atendre la "complexitat" de la xarxa de tren convencional de Catalunya i l'impacte del canvi climàtic sobre la infraestructura ferroviària, segons ha assegurat aquest dimecres el ministeri en un comunicat.
D'aquesta manera, Transports assegura que es reforçarà l'estructura d'Adif, el gestor ferroviari, a Catalunya. Aquestes decisions es prenen un dia més tard de l'anunci del trasllat de manera permanent a Barcelona fins que se solucioni la crisi de Rodalies del secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, el número dos del ministeri.
La nova Divisió de Manteniment Preventiu assumirà l'organització de "les tasques necessàries per a avançar possibles incidències en la xarxa" i estarà dotada amb un major nombre de tècnics especialitzats. Aquesta unitat dependrà de la Subdirecció de Manteniment d'Adif, que passarà a tenir competència sobre tota Catalunya i la seva xarxa ferroviària, i treballarà de manera coordinada amb l'Oficina Tècnica del Pla de Rodalies.
En paral·lel, l'Executiu central activarà equips operatius tècnics que s'encarregaran "en exclusiva" de les principals línies de Rodalies, R1, R2 i R4, així com dels túnels de Barcelona.
També es llançarà una oferta d'ocupació pública de 30 places per a reforçar el personal operatiu a Catalunya. Santano ha assegurat que el treball que s'està fent en la infraestructura de Rodalies "permetrà en qüestió de dies, en alguns casos, i de setmanes en uns altres, que la xarxa vagi recuperant plenament la normalitat".
En concret, ha assenyalat que s'està treballant "sense descans" en 31 trams i 91 punts de la xarxa "en els quals era imprescindible fer actuacions d'emergència". El secretari d'Estat espera que les actuacions anunciades "impactin a curt termini en la millora del manteniment, sobretot del preventiu" per a "millorar la qualitat" del servei de Rodalies.
