Retencions a la C-55 per un accident entre tres vehicles amb diversos ferits
El sinistre ha tingut lloc al voltant de 2/4 de 8 del vespre a Sant Vicenç de Castellet
Circulació complicada a primera de la nit a la C-55. Una topada entre tres vehicles, a Sant Vicenç de Castellet, provoca aturades de fins a dos quilòmetres a la via. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc al voltant de 2/4 de 8 del vespre en sentit nord.
Les primeres informacions apunten que diverses persones haurien resultat ferides, però no de gravetat.
A causa de l'accident, es registren cues entre els quilòmetres 21 i 19,5.
