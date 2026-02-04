Sant Vicenç preveu una rua de Carnestoltes amb més de 800 participants
Es farà el 14 de febrer i el consistori ha obert les inscripcions perquè tothom es pugui apuntar als premis de Carnaval
Regió7
Sant Vicenç de Castellet ultima els preparatius per a la rua de Carnestoltes que tornarà el dissabte 14 de febrer amb la participació de més de 800 persones. La cercavila, que manté el caràcter familiar, popular i festiu, es consolida com una de les més participades i sortirà des del carrer Pirineu a les 5 de la tarda i acabarà el recorregut a l’Espai U d’Octubre. La festa inclourà un sopar popular a Cal Soler, organitzat per l’Associació Romans SVC, a partir de les 9 del vespre i, a continuació, la música de La Cabareta i el DJ Capde posaran el punt final a la jornada de Carnestoltes.
Totes les persones a títol individual i grups que vulguin apuntar-se al concurs de Carnestoltes ja poden fer-ho a través de la pàgina web municipal i optar a les categories infantil, individual, comparsa o bé carrossa. El jurat també premiarà l’originalitat i l’animació amb tres premis per a cadascuna d’aquestes dues categories.
Els actes acabaran el 18 de febrer amb l’Enterrament de la Sardina, en una comitiva que sortirà des de la plaça de l’Ajuntament a les 7 de la tarda.
