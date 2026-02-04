El sindicat Sicap-Fepol denuncia "censura prèvia" en la circular de Justícia que obliga als funcionaris de presons a demanar autorització per participar en mitjans
Segons el Departament de Justícia, l'ordre interna està ara mateix en mans dels serveis jurídics
ACN
"Sembla fake, però és cert". Ho deia a Regió7 Miguel Pueyo, secretari general del sindicat SICAP FEPOL, que ha tramès als mitjans un comunicat denunciant que la mesura és "censura prèvia" i hagi exigit que es retiri la instrucció. A parer de la formació sindical, aquesta ordre pretén "sotmetre a control" les aparicions dels treballadors de les presons als mitjans de difusió d'informació, per la qual cosa lamenta la "deriva autoritària" del Departament. "Si ara em demanes per alguna cosa de Lledoners, t'hauré de dir que demanis permís al departament per poder parlar amb mi", afegia Pueyo.
En el comunicat del sindicat es diu que la nova disposició del Departament obliga als funcionaris de presons a demanar autorització per participar en mitjans de comunicació, i que aquesta autorització ha de ser aprovada abans que es produeixi la col·laboració. El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha confirmat a aquest diari l'enviament d'aquesta informació interna, al·legant que és el procediment per intervencions a mitjans de comunicació, però que un cop aquests demanin de participar, podran fer-ho. En qualsevol cas, malgrat que la informació ja va arribar als funcionaris dilluns per correu corporatiu, fonts del Departament asseguren que la disposició es troba en mans dels serveis jurídics de la Conselleria.
Segons Sicap-Fepol, la circular no és només un recordatori del protocol per participar en mitjans, sinó que "amenaça" amb sancions disciplinàries greus. Per això considera que es tracta de "censura prèvia" i alerta que aquest fet és "incompatible amb l'ordenament constitucional". Però anuncia "accions legals si no es retira immediatament".
CSIF també ho rebutja
Per la seva banda, el sindicat CSIF també s'ha mostrat contrari en un comunicat a "l'exigència d'autorització prèvia" per a qualsevol intervenció amb els mitjans de comunicació o a les xarxes socials "relacionada, directament o indirectament, amb la seva activitat professional, sota advertiments explícits de possibles sancions disciplinàries".
A parer del sindicat, aquesta ordre estableix una vulneració "greu" de la llibertat d'expressió i de l'acció sindical. Alhora opina que "no es tracta d'un simple recordatori normatiu, sinó d'un intent deliberat de silenciar el personal penitenciari mitjançant la intimidació i la por, instaurat de facto un règim de censura prèvia absolutament incompatible amb un estat democràtic i amb els drets fonamentals dels empleats públics".
Davant d'aquest escenari, CSIF recorda que el personal penitenciari "no perd els seus drets constitucionals pel fet de ser empleat públic". En aquest sentit, subratlla que la llibertat d'expressió és "un dret fonamental plenament vigent" que "no pot quedar sotmès a l'autorització prèvia de cap gabinet polític ni òrgan directiu".
Segons indica CSIF, a la comunicació, la Direcció General informa de l'existència d'un procediment obligatori d'autorització per a entrevistes, reportatges, declaracions o qualsevol participació pública vinculada a l'àmbit penitenciari. Segons aquest criteri, afegeix el sindicat, totes les sol·licituds dels mitjans s'han de canalitzar a través del Gabinet de Comunicació del conseller de Justícia, que decideix si la intervenció és "d'interès per a l'Administració" i, si escau, designa el professional autoritzat a parlar en representació institucional.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar