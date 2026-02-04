Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
El director general de la Policia insisteix que el gas pebre s'ha usat en situacions de "violència generalitzada" i d'urgència per obrir accessos
El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, ha justificat aquest dimecres l’ús que els Mossos d'Esquadra van fer del gas pebre en la concentració del 15-O a prop de l'estació de Sants de Barcelona per la presència d'un equip israelià de bàsquet que es dirigia a Manresa.
Segons Josep Lluís Trapero, va ser el comandament present qui va decidir que s'utilitzés gas pebre en aquella concentració, feta en el marc de la vaga general per Palestina. La protesta buscava impedir que l’equip de bàsquet Hapoel Jerusalem sortís cap a Manresa, on havia de jugar un partit a porta tancada corresponent a la competició de l'EuroCup. Mentre una dotació policial arrencava de terra, un a un, les prop de cent persones assegudes en actitud de protesta prop de l'estació de Sants, des de l’altre extrem, diversos agents dels Mossos van decidir ruixar-los amb gas pebre. Sobre aquest cas es va presentr una querella judicial que finalment no es va admetre a tràmit.
El director general de la Policia ha insistit aquest dimecres que els Mossos d'Esquadra han usat el gas pebre davant situacions de "violència generalitzada" i "d'urgència i amb risc existent". Així ho ha expressat en la comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, en la qual ha comparegut amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre diferents actuacions policials dels darrers mesos. Entre altres també les intervencions policials al juny a Montserrat per la visita del Rei.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar