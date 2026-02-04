Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Veïns de Sant Joan convoquen una manifestació contra el porta a porta

La mobilització s’ha organitzat per al dilluns 9 de febrer i el col·lectiu ciutadà assegura que no forma part de cap partit polític

Una illa de contenidors de l'actual sistema de recollida de Sant Joan

Una illa de contenidors de l'actual sistema de recollida de Sant Joan / ARXIU/Q.C.

David Bricollé

David Bricollé

Sant Joan de Vilatorrada

La pròxima implantació del porta a porta com a nou sistema de recollida de deixalles segueix sumant controvèrsia i detractors a Sant Joan de Vilatorrada. Després de la recollida de firmes en contra anunciada i engegada pel grup del PSC, que és a l’oposició a l’Ajuntament, i del llarg i tens ple municipal que es va viure dijous passat, quan aquesta mateixa formació hi va portar el tema en el torn de precs i preguntes, ara veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada que diuen que s’han organitzat com a plataforma ciutadana han convocat una manifestació per a dilluns que ve, 9 de febrer, per expressar el seu rebuig a aquest model. La mobilització tindrà lloc just una setmana abans que el nou model entri en funcionament.

El col·lectiu ha difós la convocatòria i els seus arguments a través de xarxes socials i assegura que la integren «veïns i veïnes que no pertanyem a cap partit polític, però estem en contra del nou model porta a porta».

La convocatòria de dilluns és a 2/4 de 7 de la tarda, amb concentració i sortida des del CAP Sant Joan per marxa fins a l'Ajuntament. Diuen que amb aquesta acció volen ser escoltats, perquè consideren que el sistema de recollida escollit els és perjudicial perquè, entre altres motius que esgrimeixen, diuen que «ens obliga a deixar la brossa i recollir els cubells a les hores que l'Ajuntament vol, sense pensar en les persones grans, dependents i en la nostra llibertat»; que «tindrem la brossa davant de casa nostra, i qualsevol podrà accedir-hi, deixant de banda la llei de protecció de dades»; que «els cubells estaran al mig de les voreres, a l'estiu quan tothom passeja no es podrà passar, o passejarem entre brossa»; o que «els bars i restaurants obriran els diumenges amb tota la brossa orgànica, ja que dissabte no hi ha sistema de recollida».

