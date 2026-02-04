Veïns de Sant Joan convoquen una manifestació contra el porta a porta
La mobilització s’ha organitzat per al dilluns 9 de febrer i el col·lectiu ciutadà assegura que no forma part de cap partit polític
La pròxima implantació del porta a porta com a nou sistema de recollida de deixalles segueix sumant controvèrsia i detractors a Sant Joan de Vilatorrada. Després de la recollida de firmes en contra anunciada i engegada pel grup del PSC, que és a l’oposició a l’Ajuntament, i del llarg i tens ple municipal que es va viure dijous passat, quan aquesta mateixa formació hi va portar el tema en el torn de precs i preguntes, ara veïns i veïnes de Sant Joan de Vilatorrada que diuen que s’han organitzat com a plataforma ciutadana han convocat una manifestació per a dilluns que ve, 9 de febrer, per expressar el seu rebuig a aquest model. La mobilització tindrà lloc just una setmana abans que el nou model entri en funcionament.
El col·lectiu ha difós la convocatòria i els seus arguments a través de xarxes socials i assegura que la integren «veïns i veïnes que no pertanyem a cap partit polític, però estem en contra del nou model porta a porta».
La convocatòria de dilluns és a 2/4 de 7 de la tarda, amb concentració i sortida des del CAP Sant Joan per marxa fins a l'Ajuntament. Diuen que amb aquesta acció volen ser escoltats, perquè consideren que el sistema de recollida escollit els és perjudicial perquè, entre altres motius que esgrimeixen, diuen que «ens obliga a deixar la brossa i recollir els cubells a les hores que l'Ajuntament vol, sense pensar en les persones grans, dependents i en la nostra llibertat»; que «tindrem la brossa davant de casa nostra, i qualsevol podrà accedir-hi, deixant de banda la llei de protecció de dades»; que «els cubells estaran al mig de les voreres, a l'estiu quan tothom passeja no es podrà passar, o passejarem entre brossa»; o que «els bars i restaurants obriran els diumenges amb tota la brossa orgànica, ja que dissabte no hi ha sistema de recollida».
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar