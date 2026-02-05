La Biblioteca de Santpedor fomenta la lectura dels 0 als 6 anys amb un programa d'activitats
L'equipament ha augmentat el fons de llibres i les hores del conte adreçades a la primera infància
Regió7
Santpedor
La biblioteca Pare Ignasi Casanovas de Santpedor disposa d'un programa específic per a infants de 0 a 6 anys. Es tracta d'un itinerari iniciat el 2025 i que té continuïtat aquest any per tal de fomentar la lectura entre la primera infància amb l'acompanyament dels adults. En aquest sentit, la Biblioteca ha augmentat el fons de llibres i de conte-joc adreçat a infants de 0 a 6 anys que es pot demanar en préstec. A més, ha començat un cicle d’hores del conte per a infants de 0 a 3 anys i ha ampliat un espai de descoberta de llibres que es pot consultar a la mateixa biblioteca.
