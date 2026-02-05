Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El CAP Navàs renova els punts d’atenció ciutadana per reforçar privacitat i comoditat als pacients

És el primer centre de la Catalunya Central en substituir l’antic taulell per taules d’atenció individualitzada, més baixes, i també incorpora un nou sistema de torn administratiu

El nou espai d'atenció després de la remodelació

El nou espai d'atenció després de la remodelació / ICS CATALUNYA CENTRAL

David Bricollé

David Bricollé

Navàs

El centre d’atenció primària Navàs ha remodelat l’espai d’atenció a la ciutadania amb l’objectiu de garantir més confidencialitat i millorar l’experiència dels pacients en els tràmits administratius i d’accés al centre.

El nou espai substitueix l’antic taulell únic per tres taules baixes d’atenció personalitzada, amb cadires que els permeten asseure’s davant la o el professional per explicar-li els motius de la seva visita amb més comoditat i discreció. A més, s’han incorporat separadors entre els punts d’atenció, cosa que reforça la privacitat de les converses i el compliment de la confidencialitat.

Fonts de l’ICS destaquen que amb aquestes millores, el CAP Navàs fa «un pas endavant en la qualitat, la seguretat i l’eficiència de l’atenció a la ciutadania», posant les persones al centre del servei.

«Estem molt satisfets amb el canvi, perquè ens permet atendre les persones d’una manera més propera i garantir millor la confidencialitat en un moment tan sensible com és el primer contacte amb el CAP, que oferim els professionals d’Atenció a la Ciutadania. La valoració que ens fan arribar els i les pacients d’aquest canvi també és molt positiva», assegura la referent d’Atenció a la Ciutadania del CAP navassenc, Carme Sitjà.

Primer centre d’un nou model

El de Navàs és el primer CAP de la Catalunya Central on l’ICS ha dut a terme aquesta millora en els espais d’atenció a la ciutadania. La voluntat és que al llarg d’aquest 2026, nous centres de les comarques centrals se sumin a aquest nou model.

Paral·lelament, el CAP ha posat en funcionament un sistema de gestió del torn administratiu que permet ordenar i agilitzar l’accés a aquests serveis. Per utilitzar-lo, les persones han de passar la targeta sanitària pel lector situat a l’entrada del centre (Teseo) i seleccionar l’opció «Vull ser atès». El sistema expedeix un tiquet amb un codi anonimitzat que permet avisar l’usuari a través d’una pantalla a la sala d’espera quan ja pot ser atès.

Aquest mateix dispositiu també facilita la gestió de les visites programades mitjançant l’opció «He arribat al centre», així com l’accés a tràmits administratius habituals, com la impressió del pla de medicació o del justificant de visita, dues opcions ja habilitades al centre sanitari de Navàs des de fa anys.

