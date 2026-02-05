Cardona planifica la restauració i difusió d’una edificació de les guerres carlines
L’Ajuntament ha enllestit el Pla Director de la Torre del Baró de Meer, una fortificació circular del 1838 per protegir la vila i el salí
L’Ajuntament de Cardona ha culminat la redacció del Pla Director de la Torre del Baró de Meer, document que estableix quin camí s’ha de seguir per a la preservació i difusió d’aquest element patrimonial de principi del segle XIX, que s’emmarca en les guerres carlines.
El pla, que el consistori ha elaborat amb el suport de la Generalitat (amb un jut concedit per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) és l’instrument tècnic de referència per a la gestió integral del monument i estableix els criteris, objectius i metodologia que han de guiar les futures intervencions.
El document proposa una actuació programada en diferents fases, orientada a aprofundir en el coneixement històric, arquitectònic i patrimonial de la torre, així com a planificar les accions necessàries per a la seva conservació, restauració i adequació a la visita pública.
A més, el Pla Director recull informació detallada sobre la propietat, l’estat de conservació, les intervencions prèvies i les necessitats de manteniment, incorporant eines de diagnosi i anàlisi de les patologies existents. Finalment, defineix una planificació tècnica i econòmica a curt, mitjà i llarg termini per garantir la preservació del monument i la seva transmissió a les generacions futures.
La Torre del Baró de Meer està situada damunt d'un promontori en un extrem del nucli urbà de Cardona, al sud-oest del terme.
Es va construir l’any 1838 i va ser concebuda com a fortí durant les guerres carlines. Rep el nom de Baró de Meer en referència al militar que va liderar tropes liberals en la lluita contra els carlistes i que l’any 1837 va ser nomenat capità general de Catalunya.
La importància de la Torre del Baró de Meer resideix en el fet que es va alçar com a element per a la defensa de la vila i, molt especialment, de la vall, ja que la sal (anomenat l'or blanc) era un dels béns més preuats i estratègics.
Es tracta d'una torrassa de planta circular. Té una porta d’accés situada en altura, i a l’interior hi ha unes escales descendents i unes altres d’ascendents.
Les descendents baixen a una espècie de soterrani, mentre que les ascendents al pis superior, el terra del qual és de grans lloses de pedra. La torre està feta amb grans blocs de pedra.
La construcció està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional i es troba en un estat de ruïna progressiva, tot i que la major part de l’estructura es conserva.
