El Carnaval de Sallent escalfa motors amb les xarxes socials com a fil conductor
Amb una innovadora arribada, el Rei Carnestoltes, convertit en 'influencer', obrirà dijous que ve una setmana de festa, que tancarà la rua mortuòria de dimecres
Sallent ja respira Carnaval, i després de la crida de l’any passat per augmentar el personal, el Carrilet ha agafat múscul per organitzar una festa encara «més potent» i que ja té la vista posada en la celebració de les seves 50 edicions, l’any que ve. La d’engany, que se celebrarà del 12 al 18 de febrer, ja presentarà algunes novetats en l’arribada de dijous, i algunes sorpreses i petits canvis en altres activitats, com ara la major presència que tindran les comparses amb carro a la rua de dissabte.
Aquesta vegada, el Carnaval de Sallent girarà al voltant de la crítica cap a una societat cada cop més sotmesa a les xarxes socials. Seran el fil conductor de la festa, i el Rei Carnestoltes s’encarnarà en la figura d’un 'influencer'. També s’hi dedicarà el programa, que es distribuirà a partir d’avui, i fins dijous vinent, cada dia es penjarà un vídeo al compte d’Instagram del Carnaval de Sallent en què apareixerà alguna persona del poble que es posarà una màscara per convertir-se, també, en 'influencer'.
En el marc d’aquest fil conductor, i buscant el paral·lelisme entre les xarxes socials i la ràdio com a mitjà de comunicació, enguany l’arribada del Rei Carnestoltes tornarà a canviar de lloc i es farà al passeig U d’Octubre, on hi ha l’emissora, dijous a 2/4 de 9 del vespre. L’organització es reserva fins al final les sorpreses de la festa, però ja ha avançat que les xarxes socials també seran molt presents en l’arribada. També hi haurà focs artificials i el tradicional pregó i, com ja és habitual, comptarà amb la presència de l’Antoñito, el gegantó que es va estrenar fa uns anys i que apareixerà a pràcticament tots els actes.
L’arribada tornarà a ser un dels principals reclams del Carnaval, juntament amb la rua de dissabte a la tarda que sortirà a 2/4 de 6 de la plaça de la Pau, on també acabarà, fent el recorregut de sempre. La novetat és que les comparses amb carro, que aquests darrers anys s’unien a la rua a mig camí, al carrer del Cos, aquesta vegada hi seran des del principi, després de l’última xaranga. «Com que som més gent a l’organització, podem garantir que hi hagi prou espai entre xarangues i carros, per evitar aglomeracions o que es trepitgin les músiques», expliquen des del Carrilet. A més, per primer cop, durant tota la rua hi haurà oberta la food truck que l’entitat té a la mateixa plaça.
Dissabte, la festa continuarà amb el sopar de Carnestoltes, que enguany es farà dins el pavelló, i no a l’envelat que es muntava a fora, amb una capacitat de fins a 600 comensals, gairebé el doble que amb l’envelat. Serà a 2/4 de 9, i a les 12, començarà el ball de disfresses amb el concert de Catarres, Dj. Maracotes, la Tropical, i Dj Mina Ritz.
El Carnaval també comptarà amb la resta d’actes tradicionals, en aquest cas sense grans canvis, com la festa de la 69ena, divendres al vespre, amb la rua i el sopar de dones, que també es farà dins el pavelló i no a l’envelat, i que s’acabarà amb un cercatasques i un concert. Diumenge, hi haurà el vermut i l’arrossada popular, al matí, i la mostra de foc i de cultura popular, a la tarda; i dilluns serà el torn del Carnaval infantil, que suprimeix el dinar, però s’anirà amb una xaranga a les escoles, per començar la rua, a les 5, des del parc Pere Sallés.
Un altre dels plats forts serà l’actuació del televisiu Pep Plaza, que dimarts presentarà l’espectacle «El substitut», a 2/4 de 9 del vespre a la Fàbrica Vella, després del sopar de pinxos. Dimecres de cendra, tindrà lloc la tradicional rua mortuòria, que sortirà a 2/4 de 9 del vespre de la plaça de la Verdura i farà el recorregut habitual fins a la Torre del Gas, on es cremarà el Rei Carnestoltes en una cerimònia inspirada en les xarxes socials i amb algunes novetats i sorpreses. Abans, hi haurà hagut la vetlla, que mantindrà l’entrega de rams que es va iniciar l’any passat amb dues entitats, i que ara s’obre a tothom, també a títol individual. Qui ho vulgui, podrà escanejar un codi QR que hi haurà al programa, i apuntar-se per portar el ram.
A les 10 de la nit s’acabarà la festa amb una sardinada popular i un concert a la plaça de la Pau.
