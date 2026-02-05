Cau amb el patinet, resulta ferit, i dona positiu al control de drogues
L'accident ha estat aquesta matinada al carrer Cardenal Lluch de Manresa
Manresa
La Policia Local de Manresa ha assistit aquest dijous a la nit a una persona que ha patit un accident amb patinet al centre de la capital de Bages, concretament al carrer Cardenal Lluch, a l'alçada del número 8.
A les 2.35 h s'ha rebut l'avís de l'accident. Segons les informacions, el conductor del patinet, un jove de Manresa de 32 anys, ha caigut a la via després de col·lidir contra la vorera esquerra. Un cop arribats al lloc, els agents han sotmès al conductor, que havia patit ferides de caràcter lleu, a un test d'alcohol i drogues, donant positiu en diverses substàncies estupefaents. Concretament en THC, cocaïna i metamfetamines.
