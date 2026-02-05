La DO Pla de Bages potencia la seva projecció a Barcelona Wine Week
El president de la DO destaca que «és una oportunitat única per establir contactes, aprendre de la resta de productors i reforçar la presència internacional del nostre territori»
La Denominació d’Origen Pla de Bages ha estat present a Barcelona Wine Week 2026, l’esdeveniment de referència del vi de qualitat, que ha tancat la seva edició més internacional amb prop de 26.000 assistents i un fort impuls a l’exportació.
La participació de la DO ha tingut com a objectiu reforçar el seu posicionament dins el panorama vitivinícola, donant visibilitat a la identitat del seu territori, les varietats autòctones i el projecte col·lectiu dels seus cellers. Com assenyala Josep Maria Claret, representant del celler Collbaix, «ens retrobem tots els del sector; no deixa de ser una gran oportunitat per nosaltres per obrir-nos al món».
La presència a la fira ha permès establir vincles amb professionals del sector, prescriptors i compradors, consolidant la DO Pla de Bages com una denominació amb personalitat pròpia i una clara aposta per la qualitat i la sostenibilitat. Tal com destaca Joan Soler, del celler Eixibis: «De portes enfora, ens dona l’oportunitat de donar-nos a conèixer, de trobar-nos amb els nostres amics i clients i conèixer-ne de nous. I de portes endins, ens aporta aprenentatge, saber que el món és molt gran, que hi ha gent amb projectes meravellosos i que hi ha una història humana que es tradueix en uns sabors únics».
La fira també ha estat una plataforma pel Celler Abadal, en Cristian, subratlla la importància de connectar amb diferents tipus de públic: «Per una banda, és la part d’exportació i, per l’altra, els clients de la zona o futurs clients poden tastar les noves anyades."
Workshop d’enoturisme de la Ruta del Vi del Pla de Bages
Durant la fira es va realitzar un workshop d’enoturisme de la Ruta del Vi del Pla de Bages, que va permetre als assistents conèixer de primera mà els projectes turístics i les experiències que ofereix el territori. A més, es van celebrar diverses reunions de professionals amb l’objectiu de captar nous clients i reforçar les relacions amb compradors al territori del Bages, combinant així promoció, experiència i networking en un mateix espai.
La DO Pla de Bages a l’Hotel Wine Fest
La participació de la DO Pla de Bages ha estat reforçada per la seva presència a Hotel Wine Fest, que ha posat el punt final a la seva tercera edició amb l’acte de lliurament dels premis oficials del festival.
El president de la DO Pla de Bages, Carles Playà, ha ressaltat que «la nostra participació a Barcelona Wine Week i a l’Hotel Wine Fest ens permet mostrar la qualitat i singularitat dels vins del Pla de Bages a professionals, clients i amants del vi. És una oportunitat única per establir contactes, aprendre de la resta de productors i reforçar la presència internacional del nostre territori. Volem que els vins del Pla de Bages siguin reconeguts no només per la seva qualitat, sinó també per la història i la passió que hi ha darrere de cada ampolla».
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi