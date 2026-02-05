Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dona gran pateix un atropellament a Navarcles

Malgrat no semblava de gravetat, ha estat traslladada per a posar-la en observació

La rotonda propera al lloc on s'ha produït l'atropellament, en una imatge d'arxiu

La rotonda propera al lloc on s'ha produït l'atropellament, en una imatge d'arxiu / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Una dona d'uns 80 anys ha resultat atropellada aquest dijous a la tarda a Navarcles. Segons fonts dels serveis d'emergència, l'atropellament s'hauria produït als volts de les 5 de la tarda prop de la rotonda que hi ha a la confluència dels carrers de Fortià Solà amb Passeig Cervantes.

Ha estat un camió que ha colpejat la dona quan travessava. La senyora, que no ha arribat a perdre la consciència, ha estat traslladada pel SEM després de ser atesa in situ degut a la seva avançada edat.

