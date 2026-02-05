Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa

El desallotjament està previst al carrer Casanovas de Manresa, molt a prop d'on hi ha una acampada anti desnonaments

Els agents han usat tanques de carrer per assegurar el tancament del carrer

Els agents han usat tanques de carrer per assegurar el tancament del carrer / Eduard Font Badia

Eduard Font Badia

Manresa

Ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra aquest matí al centre de Manresa. A les 9 del matí, diverses unitats ARRO de la policia catalana han tancat el carrer Casanova amb els vehicles. Per això, també han reforçat la seguretat amb tanques del carrer lligades amb cadenes, davant l'alarma dels botiguers que a aquella hora obrien els seus establiments.

Tot i això, a aquella hora encara es permetia el pas normal de vianants.

Notícies relacionades

Furgoneta del Mossos d'Esquadra tancant el carrer Casanova de Manresa

Furgoneta del Mossos d'Esquadra tancant el carrer Casanova de Manresa / Eduard Font Badia

Segons ha pogut saber Regió7, en aquest carrer hi ha previst un desnonament. Es dona la circumstància que aquest fet es produeix a molt poca distància de la Plaça Sant Domènec de Manresa, on hi ha una acampada contra el desnonament de l'anomenat Bloc 8, que està prevista per dilluns de la setmana entrant.

