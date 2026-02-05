Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa
El desallotjament està previst al carrer Casanovas de Manresa, molt a prop d'on hi ha una acampada anti desnonaments
Ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra aquest matí al centre de Manresa. A les 9 del matí, diverses unitats ARRO de la policia catalana han tancat el carrer Casanova amb els vehicles. Per això, també han reforçat la seguretat amb tanques del carrer lligades amb cadenes, davant l'alarma dels botiguers que a aquella hora obrien els seus establiments.
Tot i això, a aquella hora encara es permetia el pas normal de vianants.
Segons ha pogut saber Regió7, en aquest carrer hi ha previst un desnonament. Es dona la circumstància que aquest fet es produeix a molt poca distància de la Plaça Sant Domènec de Manresa, on hi ha una acampada contra el desnonament de l'anomenat Bloc 8, que està prevista per dilluns de la setmana entrant.
