Els Mossos detenen el lladre d’un mòbil a Sant Vicenç que suposadament havia quedat per comprar
La víctima havia quedat per vendre-li l'aparell, però el comprador va sortir corrents i uns còmplices van evitar que la parella de la venedora el pogués aturar
Els Mossos d’Esquadra han detingut l’autor del robatori d’un mòbil en una suposada venda que s’havia de produir a Sant Vicenç de Castellet després d’haver quedat a través d’una aplicació de transacció d’articles de segona mà. Els fets es van produir el 28 de juny passat, però la investigació ha permès fer ara la detenció.
La seqüència dels fets comença quan una dona va quedar en una gasolinera de Sant Vicenç amb un potencial comprador que s’havia interessat pel telèfon que posava a la venda a través d’un portal web.
A l'hora de la veritat, però, quan es va produir aquesta trobada i el noi que s'havia mostrat interessat en l'aparell el va tenir a les seves mans, aquest va sortir corrents amb el telèfon.
Segons han detallat fonts dels Mossos d'Esquadra, en aquell moment la parella de la dona, que l'acompanyava a fer la venda, va intentar aturar el lladre. Però uns nois que hi havia també en el lloc dels fets, còmplices del suposat comprador, no només el van agafar perquè no el pogués perseguir, sinó que fins i tot li van donar algun cop. El lladre, que és un menor, va poder fugir amb el mòbil.
Però la investigació dels mesos posteriors ha permès els Mossos indentificar-lo i, finalment, detenir-lo. El cos policial busca ara pistes sobre els còmplices que van contribuir al fet que el robatori es consumés.
Al detingut se li pot imputar un delicte de robatori amb violència.
