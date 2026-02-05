El fenomen solar de la Roca Foradada coincidirà enguany amb el pas d’una lluna nova
L’observació de la Flor de sol s’ha programat a Castellbell per al 17 de febrer, amb un ampli ventall d’activitats complementàries
Castellbell i el Vilar viurà una Flor de Sol enriquida. El fenomen natural i restringit (a unes dates i uns indrets) del pas del sol a través de la Roca Foradada de Montserrat s’ha consolidat ja com un esdeveniment de referència, entorn del qual la població hi ha bastit tota una programació per fer-lo encara més atractiu i complet. Enguany, a més, es veurà enriquit per un segon fenomen
d’interès astronòmic i és que la lluna nova també passarà per la Roca Foradada uns minuts després que el sol, tot i que no es podrà observar a simple vista. El fenomen tindrà lloc el dimarts 17 de febrer quan faltin pocs minuts per les 6 de la tarda. En aquest precís moment, si les condicions meteorològiques acompanyen, es podrà observar la posta de sol a través de la Roca Foradada de Montserrat en un instant únic que cada any genera més expectació i reuneix centenars d’aficionats als fenòmens naturals al nucli històric del Vilar.
Així, l’Ajuntament de Castellbell ha preparat un programa amb novetats en aquesta edició. L’acte recupera l’actuació del grup Solaris, que ambientarà l’estona prèvia a l’observació de la posta de sol amb la percussió dels gongs i estrenarà la participació de l’Esbart Dansaire Santvicentí, que recrearà la rebuda de la llum un cop celebrat el fenomen natural.
En paral·lel, l’historiador i divulgador Jordi Piñero conduirà una xerrada que explicarà la relació entre la Flor de Sol i la Llum de Manresa. Tot plegat començarà a les 4 de la tarda a l’església de Santa Maria del Vilar amb aquesta xerrada divulgativa.
Durant tota la tarda hi haurà parades amb una mostra de l’oferta gastronòmica de l’entorn i també l’oportunitat de fer una copa de vi dels cellers de la DO Pla de Bages i un petit tast a l’espai habilitat entre la plaça de l’església de Santa Maria del Vilar i els jardins de Cal Casademont. També es podrà visitar l’exposició fotogràfica Les millors Flors de Sol a l’interior de l’església de Santa Maria del Vilar. I per als infants hi haurà conta contes al voltant de les rondalles màgiques de Castellbell i el Vilar a càrrec de Curuxa teatre.
L’organització manté el concurs de fotografia, que viurà la cinquena edició, amb tres premis per a les millors imatges que immortalitzin el fenomen.
Es manté també l’espai d’aparcament al costat del cementiri, que facilitarà la mobilitat de totes les persones que s’acostin al Vilar. Des de l’aparcament fins al nucli històric del Vilar hi ha un passeig deu minuts a peu. L’Ajuntament recomana als veïns i veïnes de Castellbell i el Vilar que pugin al Vilar a peu i recorda que les persones amb mobilitat reduïda es podran apropar fins a l’entrada del Vilar i, tot seguit, els conductors hauran d’estacionar els vehicles al costat del cementiri.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi