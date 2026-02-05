L'R4 tornarà a tenir trens en circulació des d'aquest mateix dijous, però només amb un comboi cada hora
La circulació entre Terrassa i Manresa mantindrà un servei de bus alternatiu
Europa Press
La línia R4 de Rodalies recupera des d'aquest dijous el servei entre Terrassa i Manresa amb un tren llançadora que circularà cada hora, i la circulació també es reprèn en l'R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona), on els trens funcionaran cada 90 minuts, informa en un comunicat.
No obstant això, la circulació entre Terrassa i Manresa mantindrà un servei de bus alternatiu.
En una publicació a les seves xarxes socials, la també portaveu del Govern ha detallat que la línia del Maresme la freqüència de pas serà de 90 minuts, mentre que a l’R4 el servei es prestarà amb trens llançadora. “El treball dels darrers dies comença a donar resultats”, ha celebrat Paneque, que ha xifrat en 1.300 les persones que se'n beneficiaran a l’R1 i en 4.600 a l’R4.
