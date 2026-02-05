Sant Joan de Vilatorrada acull un acte d’homenatge al trompetista David Solernou
Durant l'esdeveniment, la música hi va tenir un paper central, amb la participació d’amics i músics d’arreu del territori
Regió7
Manresa
Sant Joan de Vilatorrada va acollir el dissabte 31 de gener un acte d’homenatge al trompetista David Solernou Bellido. L’esdeveniment, que va tenir lloc a la Sala de Cultura de Cal Gallifa, va servir per recordar i celebrar la seva vida, compartir un moment especial i realçar la seva trajectòria musical i el vincle que va mantenir amb el món de la música i amb moltes persones del territori. Durant la celebració, la música hi va tenir un paper central, amb la participació d’amics i músics d’arreu del territori que es van reunir per retre-li homenatge.
