Sant Joan de Vilatorrada acull un acte d’homenatge al trompetista David Solernou

Durant l'esdeveniment, la música hi va tenir un paper central, amb la participació d’amics i músics d’arreu del territori

Sant Joan de Vilatorrada acull un acte d’homenatge al trompetista David Solernou

Sant Joan de Vilatorrada acull un acte d’homenatge al trompetista David Solernou / ARXIU PARTICULAR

Regió7

Manresa

Sant Joan de Vilatorrada va acollir el dissabte 31 de gener un acte d’homenatge al trompetista David Solernou Bellido. L’esdeveniment, que va tenir lloc a la Sala de Cultura de Cal Gallifa, va servir per recordar i celebrar la seva vida, compartir un moment especial i realçar la seva trajectòria musical i el vincle que va mantenir amb el món de la música i amb moltes persones del territori. Durant la celebració, la música hi va tenir un paper central, amb la participació d’amics i músics d’arreu del territori que es van reunir per retre-li homenatge.

