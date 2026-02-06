Cardona acollirà el V Congrés internacional sobre la sal
Se celebrarà del 4 al 7 de juny, coincidint amb la Festa de la Sal, per abastar el valor cultural del mineral en el passat mitjançant els àmbits de la recerca geològica, històrica i arqueològica
Cardona acollirà el V Congrés Internacional sobre la Sal, del 4 al 7 de juny d’enguany, organitzat per les societats científiques SEDPGYM (Sociedad en Defensa del Patrimonio Geológico y Minero) i SIGMADOT (Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i la Gestió del Territori), i la Fundació Cardona Històrica. Aquesta trobada se celebra en el marc de la Festa de la Sal en aquesta població del Bages.
Organitzat per les societats científiques SEDPGYM i SIGMADOT i la Fundació Cardona Històrica, diferents experts reflexionaran sobre l’explotació de la sal
Els dos primers congressos es van celebrar a Ciempozuelos (Madrid) el 2006 i el 2018. Després van seguir les edicions de Peralta de la Sal (Osca) el 2019; i Rio Maior (Portugal) el 2024. La de Cardona serà la cinquena edició i versarà sobre el passat, el present i el futur de l’explotació de la sal.
«Volem abastar el valor cultural de la sal en el passat mitjançant els àmbits de la recerca geològica, històrica i arqueològica, sense perdre de vista l’actualitat de les explotacions salines que encara persisteixen i la seva valorització social amb elements que inclouen la seva museïtzació. També mirarem al futur a través de la innovació i les tecnologies emergents. Tot plegat obeeix a la voluntat d’aprofundir i divulgar el coneixement al voltant de la sal i el seu protagonisme en la nostra societat en el marc excepcional del salí de Cardona i la seva Muntanya de Sal», explica Andreu Galera, director de l’Arxiu Històric de Cardona i president del Comitè Científic del congrés.
Es preveu que el congrés reuneixi una vuitantena d’experts del patrimoni de la sal d’àmbits tan diversos com la geologia, l’enginyeria, l’arqueologia, la història, la biologia o la divulgació cultural, entre d’altres.
A més del programa científic, el Congrés oferirà una proposta turística amb visites guiades a la Muntanya de Sal, el Castell de Cardona, el Museu de la Sal Josep Arnau i el Salí de Cambrils. “La combinació de l’intercanvi de coneixement i el treball en xarxa amb el turisme i les activitats lúdiques i culturals de la Festa de la Sal conformen una oferta de molta qualitat que permet fer valdre el nostre patrimoni des de diferents vessants”, afirma Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica.
La celebració del congrés sobre la sal a Cardona permet reivindicar el passat industrial i miner de la vila ducal i recordar la importància de l’activitat minera per al territori.
