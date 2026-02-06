Comença la reconversió de la caserna de Sant Vicenç de Castellet en habitatge social
L’INCASÒL impulsa la transformació de l’edifici en 12 habitatges de lloguer de protecció oficial
Les obres, amb una inversió de prop d'1 milió d'euros, tindran una durada aproximada d'un any
Regió7
L’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç de Castellet, situada al carrer d’Eduardo Peña, inicia finalment la seva reconversió per destinar-se a habitatge social. «Fem un pas més en l’execució del Pla 50.000 amb l’inici de les obres de rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç de Castellet, que l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) reconvertirà en 12 habitatges de lloguer assequible», ha valorat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. A més de l’adequació de l’edifici i del canvi d’ús de les antigues oficines, el projecte permetrà millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat de l’immoble.
Les obres, que dirigiran Brezze Innovación Arquitectos, s’han adjudicat a l’empresa Serveis Integrals 360 Plus. L’actuació tindrà una durada aproximada d’un any i compta amb una inversió total de 942.204,22 euros (més IVA), finançats per l’INCASÒL. Un cop finalitzades, els 12 habitatges passaran a ser gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que n’assumirà el lloguer de protecció oficial. Concretament, els treballs permetran adequar els 11 habitatges ja existents a la normativa vigent i transformar les antigues oficines de la caserna, situades a la planta baixa, en un nou habitatge. D’aquesta manera, l’edifici disposarà de quatre habitatges per planta, inclosa la planta baixa.
«Les actuacions també milloraran l’eficiència energètica, l’aïllament i l’accessibilitat de l’edifici», ha explicat Paneque, «garantint el confort i la qualitat de vida dels futurs veïns i veïnes». En aquest sentit, es preveu la substitució de la fusteria exterior per millorar el comportament tèrmic de l’edifici, així com la instal·lació d’un nou sistema d’aerotèrmia que permetrà reduir el consum energètic.
Pel que fa a l’accessibilitat, s’incorporarà un elevador per salvar el desnivell de l’entrada i un ascensor interior, assegurant així l’accés a tots els habitatges. Els 12 pisos tindran tres habitacions i una superfície útil d’entre 70 i 80 m². Aprofitant les obres, també s’obrirà la cuina al menjador per millorar-ne la ventilació i s’habilitaran nous espais per al rentat de roba, amb punts d’estesa ben ventilats.
25 anys en desús
L’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç de Castellet va quedar buida fa més de 25 anys, quan els agents i les seves famílies van abandonar l’edifici. Tal com ja va explicar aquest diari el febrer de l’any passat, el conveni signat entre l’Ajuntament, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya estableix que 11 dels pisos es destinaran a lloguer per a famílies en situació de vulnerabilitat, mentre que el dotzè quedarà reservat per a casos d’emergència.
Aquest acord posa fi a una situació que s’ha allargat durant anys. De fet, el febrer passat es va aprovar l’actualització d’un conveni que ja s’havia signat durant el mandat anterior. La principal modificació va ser el canvi de la figura jurídica de l’acord de cessió, que va passar de dret de superfície a concessió administrativa.
Després de diversos intents fallits, la nova funcionalitat de l’antiga caserna sembla cada cop més a prop de convertir-se en realitat, donant ús a un edifici que des del 2004 no tenia activitat. Quan l’Ajuntament va adquirir l’immoble, propietat del Ministeri, inicialment es va plantejar la creació d’un espai de cohabitatge per a famílies organitzades en cooperativa. Posteriorment, també es va proposar destinar-lo a un alberg. Tanmateix, cap de les dues opcions va prosperar, entre altres motius perquè no s’ajustaven als paràmetres pels quals s’havia adquirit l’edifici.
