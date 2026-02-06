Joan Rius, de Revolta Pagesa: "No som polítics. Som pagesos, no en sabem gaire de l'art de la paraula i l'engany, però hem d'anar aguantant i anar aconseguint"
Les marxes de tractors cap a Barcelona no s'han fet amb ànims de moltestar als ciutadans, segons Revolta Pagesa
Els pagesos han tornat a mobilitzar-se, però menys. Aquest cop, la convocatòria només ha tingut una quinzena de tractors que han sortit del Bages i el Berguedà. Però la protesta segueix ben viva, segons Joan Rius, de Castellfollit del Boix i un dels portaveus de la Revolta Pagesa, i que ja ho va ser fa dos anys, quan van sortir a paralitzar el país. "Avui anem a celebrar l'aniversari, no? Fa dos anys que vam sortir al carrer, i la situació, bé, sí que hem millorat, però, així i tot, les coses no han canviat gaire". Tot i això, Rius diu que "s'està treballant molt, hi ha molta gent que porta fent molta feina, perdent hores seves, hores amb les vaques... És una lluita d'estirar i arronsar i a veure qui pot més. I és que no tenim una altra, és això o pleguem". Vol dir que no es rendeixen, que "sí que ens prenen el pèl, però nosaltres no som polítics, no?, som pagesos, no en sabem gaire de l'art de la paraula i l'engany, però hem d'anar aguantant i anar aconseguint... És una lluita que no és d'un dia per l'altre, les coses costen d'aconseguir i ho hem d'anar fent com puguem".
Un veterà com l'Enric Casasayas, de Manresa, de Les Arnaules, deia a la concentració prèvia a la marxa cap a Barcelona que "la gent està gairebé com abans. Moltes reunions, però els acords després no es porten a terme, els polítics et diuen una cosa a la taula i quan són darrere diuen que no es poden pronunciar públicament i així estem". Però, tot i això, creu que la protesta de fa dos anys "va valer la pena, per què va sensibilitzar la gent". Però creu que encara falta molt, "per què aquí som uns quants tractors, cotxes, però és tota la societat que hauria de ser-hi". I és que en això Casasayas és pessimista: "la gent no s'adona que, d'aquí a uns anys, amb acords com el Mercosur, menjarem el que voldran ells, quan voldran ells i al preu que voldran ells". Ells són "els grans importadors, els grans lobbies, els grans grups logístics..."
Entre els participants a Manresa també hi era el Pep Escaler, pagès del Bages, que recorda que les ganes de lluita segueixen "ben vives" després de dos anys. "La sensació és de cansament, de presa de pèl i de ganes de reivindicar més", afirma. També es mostra decebut amb la classe política i posa l'exemple de l'acord entre la UE i el Mercosur. "Hem d'intentar que Espanya es posicioni fermament perquè és un dels països que ha dit un sí més rotund", assenyala. Ara bé, els dos anys de lluita també han servit per aconseguir coses positives, segons diu, com ara accions més contundents amb la fauna cinegètica.
En qualsevol cas, avui la sensació també era de festa. De festa a Barcelona. Segons Rius, "aquest cop vam decidir fer una cosa diferent, no?, Vam decidir baixar a Barcelona per celebrar el nostre aniversari davant del Departament d'Agricultura, aquella gent que estan allà dins i que fan la feina justet".
Tenen permís i programa d'actes a Barcelona fins dissabte al migdia, però no descarten seguir, o afegir-se a les protestes convocades a la Ciutat Comtal contra la situació de Rodalies. "Per realment fer pressió per tota la societat, amb tota la societat a la una, que és l'única manera realment de poder canviar les coses", segons Rius.
