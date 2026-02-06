L’Institut de Navàs estrenarà els nous mòduls a tocar del pavelló el 2 de març
Educació reforçarà el centre amb dos docents durant el trasllat des dels terrenys del costat de l’Eix on és ara, que es farà la setmana abans
L’institut públic de Navàs, que funciona amb mòduls prefabricats des que es va crear fa més de 13 anys, deixarà definitivament el pròxim 2 de març els terrenys del costat del complex esportiu l’Eix, on és ara, i es traslladarà a un nou solar a tocar del pavelló i de titularitat municipal, tal com s’havia anunciat. Així ho ha confirmat el departament d’Educació, que ja ho ha comunicat al centre, després de més de tres mesos de feina per posar a punt les instal·lacions on s’haurà de reubicar l’institut, també en mòduls, però més grans i més moderns.
El nou Institut de Navàs, on s’imparteixen els quatre cursos d’ESO, s’ubicarà en una parcel·la de 3.770 m2 del carrer Pau Casals que ha cedit l’Ajuntament, amb una superfície construïda de 1.327 m2 preparada per acollir dues línies per curs. El dilluns 2 de març ja hi faran classe tots els alumnes, després d’uns dies de feina durant l’última setmana de febrer per traslladar tot el material i el mobiliari, que anirà a càrrec d’una empresa externa. Es procurarà que hi hagi la mínima afectació per als alumnes, i per això s’han previst algunes mesures extraordinàries que redueixin aquest impacte. D’una banda, durant aquella setmana el departament d’Educació reforçarà el professorat amb dos docents per fer tasques de suport a l’alumnat. Així mateix, s’aprofitarà l’ocasió per realitzar una sortida a la neu, programada per al dimecres 25 de febrer i que buidarà d’alumnes l’institut, i l’endemà, el personal del centre i representants de l’AFA l’han consensuat com a dia no lectiu.
Un espai més ample
El nou equipament disposarà d’unes instal·lacions també modulars, però més àmplies, i donaran cabuda a vuit aules de grup, un taller, un laboratori, una aula audiovisual, i alguns espais complementaris, com ara diverses aules de desdoblament, la biblioteca i una cantina. També hi haurà els espais administratius de direcció, consergeria i professorat, que estaran situats en els mòduls més propers a l’accés principal.
En horari lectiu, els alumnes també podran disposar de la pista de bàsquet municipal que hi ha a l’exterior i que és d’ús públic durant la resta del dia, mentre que l’educació física es podrà fer dins el pavelló, com fins ara, i sense necessitat d’haver-se de desplaçar.
El departament posa en relleu les condicions d’accessibilitat d’aquestes noves instal·lacions, tenint en compte que s’eliminen les barreres arquitectòniques i es podrà entrar i sortir dels mòduls mitjançant rampes. Pel que fa a l’espai exterior, combina zones pavimentades amb altres de sorra, més toves, per afavorir la funcionalitat i el confort de l’entorn.
El trasllat de l’institut a aquest nou emplaçament era una demanda de l’Ajuntament, que s’estalviarà la quota de lloguer que fins ara havia de pagar pels terrenys privats del costat de l’Eix. Quan s’hi van instal·lar els mòduls, fa més de 13 anys, es va pactar amb la propietat una ocupació gratuïta a canvi de les obres d’urbanització i condicionament que l’Ajuntament va fer d’aquell entorn. Tanmateix, ja fa gairebé un any i mig que es va exhaurir el termini d’aquell acord, i durant aquest temps s’ha hagut de pagar per tenir-hi els mòduls.
El trasllat, doncs, suposa un pas endavant, però tant l’Ajuntament, com l’AFA i la comunitat educativa, continuen reclamant un edifici d’obra per a l’institut. Es preveu construir en el mateix àmbit on ara s’han posat els mòduls, però encara no hi ha data.
